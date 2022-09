Plukket bær hos norsk bonde: Sara hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

7. juli i år kom Sara Nowacka og samboeren fra Polen til Norge for å jobbe. De hadde fått jobb på gården til Trygve Øren i Innvik i Nordfjord. Gjennom firmaet Tryma Bær er han en storprodusent av bringebær.

Nowacka visste hva arbeidet gikk ut på. I 2021 var hun av de beste plukkerne, og kom hjem med mer penger enn hun kunne tjene på en jobb i Polen. Inkludert i fortjenesten var også en pen bonus.

Slik ble det ikke i år.

Etter en måneds arbeid hadde samboeren fått så vondt i armene at han ikke klarte å jobbe mer. Han ville reise hjem til Polen for å få behandling. Da Nowacka reiste hjem sammen med ham, mistet begge bonusen.

– Jeg tapte mellom 7.000 og 9.000 kroner på at jeg måte reise hjem, sier hun til FriFagbevegelse.

Inspeksjon for fem år siden

For fem år siden, i 2017, da bærsesongen gikk mot slutten, troppet to inspektører fra Arbeidstilsynet opp hos Tryma Bær. Der møtte de innehaver Trygve Øren og tre polske bringebærplukkere.

Etter besøket skrev inspektøren en rapport. I rapporten pekte inspektøren på flere ulovligheter i arbeidskontraktene. Den ukentlige arbeidstida var satt til maksimum 58 timer. Inspektørene viser til at arbeidstida maksimalt kan avtales til ti timer per dag og 48 timer uka.

Fordel arbeidsgiver

Mens kontrakten i 2017 var skrevet på norsk, er kontrakten i 2022 skrevet på engelsk. Men selv om språket er forandret, er noe likt.

Arbeidstida i kontrakten er fortsatt satt til maksimalt 58 timer i uka, og arbeidsdagene kan være 12 timer.

– Hva synes du om kontrakten?

– Alt i kontrakten er til fordel for arbeidsgiveren, svarer Sara Nowacka.

Beklagelig feil

– Hvordan vil du forklare at feilene i kontrakten som Arbeidstilsynet påpekte for fem år siden fortsatt ikke er rettet opp?

– Det har beklageligvis skjedd en feil, svarer bringebærbonde Trygve Øren.

– Det skulle stått 50 timer. Det skulle vært rettet opp da det er det vi praktiserer.

Han sier at Arbeidstilsynets inspektører ble informert om dette da de var på inspeksjon på gården tidlig i sommer.

Øren avviser påstandene fra Sara Nowacka og samboeren om at de mistet bonusen da de reiste hjem.

– Men hvis en sier opp og reiser hjem så blir ikke bonusen utbetalt?

– Ja, de er nødt til å forplikte seg til å være her en hel periode. Den som sier opp og reiser hjem før den avtalte perioden, vil miste bonusen de har tjent opp, sier Øren.

Øren begrunner det med at når plukkinga er ferdig, må bringebærbuskene tynnes, og det må klargjøres for vinteren. Dette er nødvendig arbeid, og han trenger arbeidskraft til dette arbeidet.

Arbeid bestemmer husleia

2022-kontrakten har også fått to bilag som gjelder bolig for bringebærplukkerne. For hver arbeidstime blir de ansatte trukket 25 kroner som betaling for å bo på gården.

Bringebærplukkerne må altså garantere for hvor lenge de skal være i Innvik. Hvis de må reise hjem av en grunn som arbeidsgiveren ikke godtar, bortfaller også all opptjent bonus. Det var det som skjedde da Nowacka og samboeren reiste hjem.

– Du skaffer bringebærplukkerne husrom. Husleia er knyttet til arbeidsinntekten. Er det lov?

– Jeg vil ikke si den er knyttet til arbeidsinntekten, jeg benytter bare de samme timene for beregning av leien, sier Øren.

Øren forklarer at da Arbeidstilsynet var på inspeksjon tidligere i sommer, sa de det var en god ordning.

Nå har Tryma Bær fått frist på seg ut oktober med å sende inn dokumentasjon til Arbeidstilsynet. Øren lover også at han skal rette opp kontraktene til neste år slik at det blir innenfor de grensene som Arbeidstilsynet setter.

Kontrakt uten bonus

I kontrakten fra 2017 ble bonusen nøye beskrevet. Allmenngjort lønn er garantilønna, men hovedprinsippet er akkordlønn. Tryma betalte 12 kroner per kilo for bær til konsum, for bær som sendes til industrien betales 7,90 kroner per kilo.

I årets kontrakt vises det til et bonussystem. Det er forventet at plukkerne skal plukke 2,85 kilo konsumbær per time. Den som plukker mindre, kan bli sagt opp. Den som plukker mer enn dette, kan få en bonus. Hvordan bonusen regnes ut er ikke presisert i kontrakten eller vedleggene.

– I kontrakten står det at de ansatte kan tjene opp bonus, men det står ikke noe om hvor stor bonusen er, og hvordan den regnes ut?

– De ansatte kjenner godt til hvordan bonus regnes ut. De er informert om bonusordningen før de skriver under kontrakten. Dessuten henger det oppslag om hvordan bonussystemet fungerer, sier Trygve Øren til FriFagbevegelse.

Kan tjene 200 kroner i timen

Øren forklarer at bonusen øker etter hvor mye en plukker.

Det er ingen bonus hvis en plukker mindre enn 3,1 kilo i timen. De som plukker over 3,1 kilo, får 50 øre per kilo. De som plukker mer enn 5 kilo får 8 kroner mer per kilo. Det vil si et tillegg på 40 kroner i timen.

Grunnlønna er på 134,40 kroner i timen. Med bonussystemet kan det gi en timelønn på tett opp til 200 kroner timen, opplyser Øren.

Konsumbær er de bærene som selges i kurver i butikken, som inneholder 300 gram bær. Men ikke alle bærene holder denne kvaliteten. De kalles industribær og går rett til produksjon av syltetøy og saft.

Det er ikke spesifisert om plukkerne får bonus når de plukker bær som går til produksjon av syltetøy og saft.

Bør ikke jobbe der

Endre Lie i Fellesforbundet vil fraråde folk å ta seg arbeid under de forholdene som Tryma Bær tilbyr.

Lie er ansvarlig i forbundet for ansatte i landbruket. Det er to grunner til at han vil fraråde folk å ta jobb. Den ene grunnen er at husleia er knyttet til arbeidstida. Det andre er bonussystemet som bedriften praktiserer.

– Han kaller det bonus, men det er i realiteten et akkordsystem. Et bonussystem innebærer at de ansatte får betalt ekstra ut fra bedriftens resultat. Et akkordsystem er betaling ut fra hva den enkelte produserer. Dette er et akkordsystem, og da kan ikke bedriften trekke tilbake penger som den enkelte allerede har opptjent sier, Lie.

Han mener at måten Tryma Bær behandler lønningene til sine ansatte på, er ulovlig.

Fornøyde

For tre år siden skrev FriFagbevegelse om jordbærbonden Hæhre på Jevnaker. Gjennom flere artikler satte vi søkelys på ulovlige arbeidsforhold for polske ungdommer som kom til Norge for å plukke jordbær.

To av de vi skrev om var Klaudia Smolén og Konrad Wojtowicz fra Polen som etter å ha jobbet 50-timers uke fikk en timelønn på 60 kroner.

De endte med å få jobb hos Tryma Bær i Innvik, og var fornøyde med beslutningen.

– Her er vi fornøyd med arbeidsvilkårene og boforholdene, skrev Wojtowicz til FriFagbevegelse.

