Myndighetene i New York saksøker Donald Trump

Det er ikke snakk om en strafferettslig siktelse, ifølge New York Times. James ønsker å forhindre Trump fra å kunne drive næringsvirksomhet i delstaten New York igjen.

James krever også at Trump betaler 250 millioner dollar i bøter. Søksmålet er også rettet mot ekspresidentens barn Ivanka, Eric og Donald Trump junior.

Trump anklages blant annet for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å urettmessig berike seg selv. Ifølge New Yorks justisminister var deler av formålet å få lavere skatt.

James hevder videre at etterforskningen har avdekket mulige lovbrudd i form av forfalskning av forretningsdokumenter, utstedelse av falske regnskaper, forsikringssvindel og banksvindel. Opplysninger om dette blir oversendt til den føderale påtalemyndigheten.

Søksmålet kommer i kjølvannet av en tre år lang sivil etterforskning av Trump og hans næringsvirksomhet.

En av Trumps advokater, Alina Habba, avviser at Trump-familien har gjort noe galt og hevder søksmålet er politisk motivert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen