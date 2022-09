Så mye koster det deg å dusje – sjekk kalkulatoren her

I enkelte medier kan en lese at én dusj kan koste opp til 70 kroner – på de verste tidspunktene med dagens strømpriser.

Frifagbevgelse har laget en dusjkalkulator hvor du sjekke hvor mye dagens dusj har kostet deg. Du kan fylle ut hvor lenge du er i dusjen, hvor varmt vann du bruker, hvor mye vann dusjen øser over deg, din nettleie og strømprisen mens du er i dusjen.

Kalkulatoren regner så ut utgiften du har for å holde deg rein. Svaret ligger nok ganske langt unna 70 kroner.

Vi har tatt utgangspunkt i at prisen er over 70 øre slik at du får regjeringas strømstøtte. Under skjemaet kan du lese om forutsetningene vi har lagt inn i kalkulatoren:

Antall minutter: Vi tar utgangspunkt i at det trengs 4 187 Joule for å varme opp én liter vann 1 grad. Dette tilsvarer 0,001163 kWh. Hvor lenge en står i dusjen er selvsagt individuelt, og avhenger for eksempel om en bruker såpe, om en vasker håret eller bare skyller av seg svette etter natta eller en trening.

Vanntemperaturen: Vi har satt standard til 37 grader. Det er vanlig kroppstemperatur. Av og til har en lyst på en varmere dusj, av og til på en kaldere. Temperaturen på vannet som kommer inn i huset varierer også. Vi har tatt utgangspunkt i 5,6 grader som er gjennomsnittstemperaturen gjennom året på vannet ved Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo. Vannet trengs da en oppvarming på 37 grader – 5,6 grader = 31,4 grader.

Liter per minutt: Vi har målt hvor lang tid det tok å fylle en ti liters bøtte med vann i vår private dusj. Det tok 45 sekunder. Det betyr at dusjen leverer 13,33 liter i minuttet. Media som har kommet fram til at en dusj koster 70 kroner timen har satt dette til 16 liter i minuttet.

Strømprisen: Strømprisen varierer gjennom døgnet og hvilken strømleverandør du har. Her må en sette inn det som gjelder deg. For å få et riktigst bilde bør en se om prisen er med eller uten merverdiavgift.

Nettleie: Fra 1. juli kom det et nytt regime for nettleie for de fleste strømkunder i Norge. Den nye nettleia tar utgangspunkt i både hvor mye strøm en bruker, men også hvor stort forbruket er de gangene en bruker mest i løpet av en time. Dette gjør det vanskelig å beregne nøyaktig hva den aktuelle nettleia er.

SSB oppgir at gjennomsnittlig nettleie i Norge i 2. kvartal 2022 for husholdninger var på 22,7 øre per kWh. Elvia i Oslo-området oppgir at deres nettleie i 2. kvartal 2022 var 48,20 øre per kWh. I tillegg kommer et fastledd på 115 kroner i måneden.

Strømstøtte: Regjeringa har vedtatt å gi husholdningene strømstøtte. Fra 1. september er strømstøtten på 90 prosent på strømpris over 70 øre kWh. Strømprisen regnes ut fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde i måneden. Norge er delt i fem prisområder. Det er i de tre sørligste prisområdene strømprisene virkelig har skutt i været, og det er bare de tre områdene som får strømstøtte.

* Strømstøtten beregnes etter at måneden er over. Det gjør det vanskelig å beregne nøyaktig. Vi har lagt inn en strømstøttesats for NO1 (Oslo) kr. 3,08, NO2 (Kristiansand) kr. 4,30 og NO3 (Bergen) kr. 3,06. Disse har vi regnet ut fra gjennomsnittsprisen i august, men med 90 prosent rabatt som gjelder fra september.

En får ikke strømstøtte til hytta. Så når det kan framstilles som om en dusj kan koste 70 kroner, så gjelder det dusj på hytta hvor en ikke får strømstøtte.

Det er også et tak på hvor høyt forbruk en får støtte for. Støtte gis ikke til forbruk over 5000 kWh i måneden. En vanlig enebolig har et strømforbruk på 25 000 kWh i året eller i gjennomsnitt litt over 2000 kwh i måneden.

Dusjkalkulatoren ble oppdatert 13. september da det kom riktig kritikk mot måten vi hadde beregnet strømstøtten på.

