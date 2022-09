Miljøaktivister aksjonerer i dag

Aktivister fra Extinction Rebellion Ung aksjonerer i dag mot Olje- og energidepartementet (OED) for å kreve umiddelbar stans i Equinors virksomhet i Argentina. Ifølge en pressemelding gruppen har sendt ut mener de at Equinors utvinning av Argentinsk skiferolje er kolonialistisk og at kontinuerlig leteaktivitet i området er forkastelig. Inntil kravet blir innfridd nekter aktivistene å forlate OED.

– Vi har gått inn på Olje- og energidepartementet for å demonstrere mot at Equinor driver med fracking i Argentina. Vi kommer til å være her til Equinor sier de går ut av Vaca Muerte, sier en av aksjonistene, Cornelia Reichmann til Dagsavisen. (Amanda Iversen Orlich)

De unge aktivistene okkuperer OED ved å innta departementets lobby og nekte å flytte seg.

Fracking er en omdiskutert metode for utvinning av gass ved å pumpe vann, sand og kjemikalier ned i bakken under høyt trykk. Det høye trykket bryter opp skiferen og åpner opp sprekker som gjør at gassen flyter mer fritt ut av brønnen.

– Hvor mange er dere ?

– Vi er fem.

– Tror dere politiet kommer ?

– Ja, det er vel en god mulighet for det, sier Cornelia Reichmann.

Kolonialisme

I følge dagsavisens fotograf som er på stedet har man nå stengt Olje- og energidepartementet så kun ansatte slipper inn. Men det befinner seg aksjonister både ute og inne

– Equinor driver frackingprosjekter på urbefolkningens territorium. Og så har man miljøkonsekvensutredninger som viser at det er svært helsefarlig. Drikkevannet til hundretusener blir forgiftet. Men disse de rapportene er hemmeligstemplet av den Argentinske stat og Equinor ignorerer dem fordi de vil tjene penger. Dette er en form for dobbeltmoral vi ikke aksepterer, dette hadde de aldri gjort i Norge. Det er et skoleeksempel på kolonialisme så vi krever er at Equinor trekker seg ut, sier en av aksjonistene som har okkupert OED, Jonas Kittelsen til Dagsavisen.

– I 2018 var det 934 «uhell» fra frackingbrønner i Vaca Muerta. Likevel velger Equinor å sette profitt over menneskerettigheter og urbefolkningers selvråderett. Dette hadde Equinor ville aldri gjort dette mot nordmenn, dessverre er våre etiske standarder annerledes i det globale sør. Jeg aksepterer ikke det.

Demostrantene utenfor Olje- og energidepartementet er forberedt på å kunne holde ut lenge. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Aktivistene hevder at de vil forbli inne i departementet inntil kravet blir innfridd eller aktivistene blir båret ut.

– Vi er forberedt på å sitte til kravet blir innfridd eller vi blir arrestert. Vi tror vi blir arresterte i dag, sånn litt utpå ettermiddagen. Men hvis vi ikke blir arresterte har vi med soveposer og annet sånn at vi kan sitte lenge, gjerne i flere dager, sier Jonas Kittelsen til Dagsavisen.

Aktivistene holder appeller med representanter fra Mapuchefolket utenfor inngangen. I følge dagens pressemelding beskriver Hernan Rojas, representant for Mapuchefolket, beskriver situasjonen slik:

– Mapuchefolket må bli rådspurt i samsvar med FNs ILO-konvensjon nr. 169 ved investeringene på vårt land. Det betyr at det er Mapuchefolket som må godkjenne inngrepene og ha vetorett. Norske investeringer bryr seg ikke om urfolks rettigheter og det må vi få en slutt på i dag.

