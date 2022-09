Anker dommen over Jordal-forsinkelser

Hva sluttsummen på nye Jordal Amfi blir, er fortsatt i det uvisse.

Da byggingen ble vedtatt av bystyret i 2016, var kostnadsrammen på 553 millioner kroner, eksklusiv mva. To år senere ble det kjent at det ville bli en sprekk på 141 millioner kroner.

Grunnforhold

Byggingen av nye Jordal Amfi gikk ikke akkurat etter boka, med stadige forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Derfor ville NCC ha mer betalt, og stevnet Oslo kommune for 442 millioner kroner.

– Vi mener vi har krav på større utbetaling enn vi har fått. Man skal ha betalt for den tiden man har brukt, sa kommunikasjonsjef i kommunikasjonssjef i NCC, Tor Heimdahl til Dagsavisen da.

Han forteller at de viktigste årsakene til forsinkelsene og det nye kravet er at det var mye mer alunskifer i grunnen enn forventet, og problemene knytta til Hovinbekken.

Ingen vinnere

Da dommen fra Tingretten kom i begynnelsen av juli, sier Tingretten at NCC har krav på 163,97 millioner kroner samt forsinkelsesrenter på sju millioner. Kommunen er tilkjent motkrav på 35,05 mill. kroner slik at samlet beløp kommunen er skyldig er 135,92 mill. kroner inkl. mva.

Dette er ikke bra nok for NCC, som har anket saken inn for lagmannsretten.

– Oslo kommune og NCC har sammen bygget en fantastisk flott ishall vi alle er stolte av. Dessverre ble det uenighet i forbindelse med sluttoppgjøret og rettsak ble nødvendig, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norway i en uttalelse.

: Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norway. (Joakim Kroger)

– Vi mottok før sommerferien Tingrettens dom og har i samråd med våre advokater valgt å anke dommen. Vi mener det er grunn til å kritisere tingrettens vurdering av de faktiske forholdene i prosjektgjennomføringen og hvilke forutsetninger som faktisk ble forrykket i prosjektet. Vi har også bemerket at tingretten gjennomgående har lagt seg på en unormalt streng linje ved bedømming av skjønnsmessige spørsmål, herunder utmålingen av kravene, sier han og legger til at de ikke ønsker å kommentere ytterligere detaljer i anken og at de nå vil forberede oss på en ny runde i retten.

Det er ennå ikke avklart når saken skal opp for Lagmannsretten.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for næring og eierskap, som sier at de ikke vil si noe utover enn at motparten har anket.

