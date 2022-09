Mange i Rogaland vil slite med å betale regninger

Vanskelig å betale

Den ferske undersøkelsen som Ipsos har foretatt for DNB viser at nesten hver tredje rogalending får problemer med å betale løpende regninger. Dette skyldes økende strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser som påvirker privatøkonomien til stadig flere.

I Rogaland sier 29 prosent av befolkningen over 18 år at de vil få problemer med å betale løpende regninger. Dette er mer enn noe annet fylke i Norge.

På tross av de økende betalingsproblemene, har likevel halvparten av befolkningen ikke tatt en gjennomgang av økonomien, eller satt opp budsjett.

De nye tallene bekymrer Regionbanksjef i DNB SørVest, Terje Fanebust.

– Mange har nok vært vant til et høyere forbruk gjennom pandemien da det var unormalt billig å låne penger. Forbruket er det ikke alltid lett å endre over natten, sier han.

Fanebust anbefaler alle til å gå igjennom økonomien, hvis de ikke allerede har gjort det.

– Et godt utgangspunkt er å se hvor du kan begynne å kutte. Her kan du få god hjelp av din kunderådgiver i banken, sier han.

Privatøkonomi

Over halvparten av rogalendingene svarer at det blir tøft for privatøkonomien med økte husstandsutgifter. Det er dyrere strøm som skaper mest bekymring, med 44 prosent som oppgir dette som sin største bekymring. I tillegg er en fjerdedel bekymret for økte matpriser og 17 prosent er bekymret for renteøkningen.

– Er du bekymret for egen økonomi vil et første steg være å sette av tid til å gå igjennom egen økonomi. Forsøk først å betale ned dyre smålån som kredittkort, forbrukslån og annen dyr gjeld så fort som mulig. Rentene på slike lån er ofte høye, sier Fanebust.

I tillegg anbefaler han å ha en bufferkonto og at man fyller på den igjen etter bruk.

– Prisstigningene vi ser i dag gjør det viktig å ha en solid buffer til uforutsette utgifter, forklarer Fanebust.

Han understreker også at rådgiverne i DNB er der for de som trenger hjelp.

– Vi har dyktigere rådgivere i hele Rogaland som mer enn gjerne bistår deg med en gjennomgang av økonomien din. Sammen kan vi løse utfordringer og se hvilke muligheter du har, sier han.

Påvirker også bedrifter

Det er ikke bare privatøkonomien som får utfordringer på grunn av økte priser. I lys av økte husholdningsutgifter hos privatpersoner, er restaurantbesøk og take-away det flest nordmenn sier de skal kutte.

– Mange bedrifter opplever at økte priser rokker med inntjeningene og at det blir stadig mer utfordrende å få endene til å møtes. Både restauranter, og industri merker nok påkjenningen av økte priser, sier Fanebust.

Over halvparten av befolkningen opplyser at de vil bruke mindre penger på slike utgifter. Det er spesielt de med barn under 18 år i husholdningen som oppgir at de skal bruke mindre penger på restaurantbesøk og take-away, samt de mellom 18–33 år. I Rogaland svarer halvparten at de vil kutte ned på utgiftene for take-away.

– Det er viktig at vi som bank og næringsliv kan løse utfordringene sammen. Det krever også at bedrifter ikke venter for lenge, men kontakter oss så tidlig som mulig, avslutter Fanebust.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen