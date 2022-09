Åpen dag på Rosenberg: - Det er hyggelig at det kom så mange

På lørdag formiddag arrangerte Rosenberg åpen dag for å feire 125 år. Avdelingsleder for kvalitetskontroll-avdelingen på Rosenberg, Arve Hovland, hadde tatt med seg hele familien på den åpne dagen.

– Jeg gleder meg egentlig bare til å se det han jobber med og hvordan han har det her, for jeg har aldri vært her før, så det er kjekt, sier Ane Hovland Kleppa til RA.

Men de minste gleder seg til noe helt annet. Live Hovland og Tøva Stenberg jubler når jeg spør om de gleder seg til hoppeslottet som venter på slutten av turen. I tillegg kan de få prøve seg på fotballdart, ballbinge og brannbil.

Erlend Goa, Carina Tønnessen, Embla Klippenberg (7), Lykke Tønnessen Klippenberg (11) og Vilje Klippenberg (10), sto i lang kø for å få seg gratis pølser. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Godt oppmøte

Allerede kl. 12 begynte det å bli fullt på parkeringsplassene utenfor Rosenberg, og det lå godt an til å bli et imponerende oppmøte på tross av litt dårlig vær.

– Det blir nok noen tusen som kommer i alle fall, sier visepresident for HR på Rosenberg, May-Brit Johnsen.

Oppmøte reflekterte seg også i ventetiden og køen for å få mat er mange meter lang. Men ut av teltet med mat kommer det en liten gjeng som har greid å få tak i pølser.

– Det har vært en ganske grei dag, men dårlig vær og mye vind, sier Lykke Tønnessen Klippenberg.

Søsteren hennes, Embla Klippenberg, viser fram bildet hun har fått og T-skjorten sin med Viking. Hun gleder seg masse til å få møte spillerne.

– Det er nok Embla som er mest glad for å være her, sier moren, Carina Tønnessen, med et smil.

Karl Erik Handeland og Nina Lie jobber på båten ved navn Jotun A. (Veronica Irmelin ELlingsen)

Jotun A

Det store prosjektet til Rosenberg akkurat nå er oppgradering av produksjonsskipet «Jotun A». Elektriker, Karl Erik Handeland, og prosesstekniker, Nina Lie, jobber begge om bord på skipet. De er begge fornøyde med den åpne dagen.

– Jeg trodde ikke det skulle komme så mange folk, men det er jo veldig hyggelig det. Da får de se litt hva vi jobber med, sier Handeland.

Fotballspiller, Rolf Daniel Vikstøl, med Ville Salthammer (7) og Melvin Salthammer (9). (Veronica Irmelin Ellingsen)

Viking

I 13-tiden så dukket endelig Viking-spillerne opp. Folkemengden strømmet fra scenen for å få ta bilder og få autografer fra spillerne som var kledd i tykke jakker på grunn av mye vind.

Maskot, Olav Viking, møtte også opp med Viking på åpen dag. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Viking sin egen maskot var også på stedet og tok bilder med alle som ønsket.

Tore Pang fra Kriminell Kunst og Izabell sto for musikken på åpen dag. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Underholdning

Det er ikke bare Viking som trakk til seg de besøkende. Tore Pang og Izabell opptrådte med noen sanger og tok bilder i etterkant. Tore Arholm Tobiassen, bedre kjent under artistnavnet Tore Pang fra Kriminell Kunst, sier seg storfornøyd med dagen.

– Det er nydelig, Rosenberg er jo en institusjon i Stavanger. Det er en sånn ting vi alltid har visst at eksisterer, så jeg synes det er veldig kult å se, sier han.

Men det er ikke bare Tobiassen som har kost seg på Rosenberg sin åpen dag.

– Jeg blir så glad når jeg ser så mange mennesker samlet og så mange barn. Vi spiller jo ofte for voksne, og det er gjerne mye kjekkere å spille for de små, sier rapper, Benedicte Izabell Ekeland, bedre kjent som bare Izabell.





