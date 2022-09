Listhaug: – Jeg kan ikke forstå at NHO har gått god for dette her

– Det som overrasker meg, er at NHO, som skal være en organisasjon som jobber for norske bedrifter, godtar de smulene som nå i realiteten ligger på bordet her. Dette syns jeg er veldig skuffende, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen. Hun sier dette like etter at hun fredag ble kjent med innholdet i regjeringens strømstøtteordning for næringslivet.

– Jeg er sikker på at mange av NHOs medlemmer også er skuffet over denne pakken. Jeg kan ikke forstå at NHO har gått god for dette her. Dette betyr, etter mitt syn, at NHO i realiteten svikter norske bedrifter, sier hun til Dagsavisen.

– De godtar den

Hun er spesielt overrasket over at nettopp NHO godkjenner pakken.

– For de må jo vite hvordan ståa er der ute. De har kontakt med bedriftene og får tilbakemeldinger. Jeg regner med at de får de samme tilbakemeldingene som vi får, om at situasjonen er veldig alvorlig, at mange sliter tungt og at mange er avhengig av å bruke mye strøm. At man da godtar en såpass puslete ordning, der overrasker meg. Det kan vel hende at NHO ikke var helt fornøyd med pakken, men de godtar den, og de går for den. Denne pakken kan bety konkursras i månedene framover, mener Frp-lederen.

– Mange mister jobben sin

Listhaug syns også det er rart at LO også er fornøyd med og går god for regjeringens strømpakke for bedriftene. Hun tror også deres medlemmer er skuffet.

– LO representerer arbeidsfolk, og denne pakken kommer til å bety at mange mister jobben sin. Det er jeg helt sikker på. Dessverre, sier Listhaug, som generelt mener regjeringens og næringsministerens strømpakke er for liten, for byråkratisk og at den ikke vil hindre konkursras i månedene framover.

– Kunne absolutt vært bedre

Høyre deler ikke Listhaugs kritikk av NHO, men skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Jeg registrerer at også NHO er kritiske til visse punkter av avtalen og hvor lang tid prosessen har tatt, og at NHO-sjefen sier han håper at avtalen kan bli bedre gjennom et bredt forlik i Stortinget. Det håpet deler Høyre, kommenterer Bård Ludvig Thorheim (H), medlem i Stortingets energi- og miljøkomitè. Han legger til:

– Strømstøtten kunne absolutt vært bedre. Høyre mener det er altfor tidlig at støtten går ut ved nyttår. Strømprisene kommer nok dessverre til å være svært høye i januar, februar og mars neste år, og bedriftene trenger forutsigbarhet. Vi skal nå bruke litt tid på å sette oss inn i detaljene, og særlig hvordan støtteordningen slår ut for små og mellomstore bedrifter.

NHO: – Viktig å få på plass denne modellen

Dagsavisen har snakket med Ole Erik Almlid, direktør i NHO. Almlid er ikke trygg på at alle av NHOs medlemsbedrifter blir fornøyd med det som nå ligger på bordet.

– Absolutt ikke. Denne ordningen hjelper noen, men ikke alle. Det er helt sikkert mange som opplever at den er for dårlig og at den burde omfattet dem, sier han og legger til:

– Det er ingen grunn til å stå her og smile for situasjonen er veldig alvorlig for veldig mange bedrifter. Men det var viktig å få på plass denne modellen fordi den vil redde mange, og det var om å gjøre at det kom direkte tilskudd til bedriftene raskt.

– Hva er din beskjed til medlemmene som sier at disse tiltakene ikke hjelper?

– Vi kommer til å følge situasjonen dag ut og dag inn, og vi kommer til å se på om det er behov for andre ordninger og forlengelser.

Bekymret for overoppheting

Under fredagens pressekonferanse sa næringsministeren at det går svært godt i norsk økonomi, at det er lav arbeidsledighet og at han er bekymret for overoppheting i økonomien. Almlid mener likevel det er riktig å bruke tre milliarder kroner til støttetiltak til næringslivet. NHO-direktøren viser til at selv om det går bra på makronivå i norsk økonomi, er det mange små bedrifter som sliter tungt. Tiltakspakka som regjeringen la fram i går, varer ut året. Etter det er planen at langsiktige avtaler med fastpris skal hjelpe bedriftene gjennom vinteren. Om ikke fastprisavtalen blir god nok, mener Almlid at regjeringen må forlenge den avtalen regjeringen nå har inngått med hovedorganisasjonene.

– Vi har sagt at det er et premiss at det nye systemet må fungere og være på et prisnivå som oppfattes attraktivt. Om det ikke er det, vil vi være de første til å si at avtalen må forlenges eller at det må lages nye avtaler. Vi kan ikke gå tilbake til den situasjonen vi har i dag.

