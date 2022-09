Legger ned bildelingstjeneste

Bildelingstjenesten for kort- og langtidsleie ble lansert i januar 2019. I Oslo ble det plassert ut 250 elbiler. Så kom pandemien.

– Pandemien gjorde det utfordrende for Vybil i etableringsfasen. Kollektivbransjen har tapt penger under pandemien, og investeringer som ikke blir lønnsomme før om flere år, kan ikke prioriteres i Vy nå, sier Synne Homble, konserndirektør for Kundeopplevelse og innovasjon, i en pressemelding.

Konseptet var ifølge Vy basert på at flere av Oslos innbyggere skulle klare seg uten privatbil og i stedet reise kollektivt og bruke bildeling som et supplement.

– Vybil har hatt mange fornøyde brukere og har gjort det lettere å klare seg uten privatbil i byen. Men til tross for over 400.000 Vybilturer siden oppstarten, har Vybil dessverre ikke lyktes med å bli lønnsom, sier Homble.

I august skrev Aftenposten at Vy har tapt mange millioner kroner på bildelingssatsingen.

Bare i fjor var underskuddet på 44,6 millioner kroner, og siden 2018 har selskapet tapt 87,4 millioner, skrev avisen.

Avviklingen av Vybil starter umiddelbart. Selskapet opplyser at kundene kan bruke bybilene fram til søndag 25. september og turbilene fram til 9. oktober.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen