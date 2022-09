Forfatter Nils Christian Moe-Repstad (50) er død

Nils Christian Moe-Repstad døde 15. september etter lang tids sykdom, melder Flamme Forlag i en pressemelding. Forlaget kaller ham «en av Norges betydeligste samtidspoeter».

– Norge har utvilsomt mistet en stor poet. Moe-Repstads enorme bidrag innen norsk samtidslyrikk kan ikke betones sterkt nok. Hans unike arbeidskapasitet, tross langvarig sykdom, kjente nærmest ingen grenser. Moe-Repstads forfatterskap går inn i den norske poesikanon, der hovedverket Wunderkammer fra 2016 ruver, sier redaktør Geir Nummedal i Flamme Forlag, i en pressemelding.

Nils Christian Moe-Repstad ble født i 1972 i Kristiansand. Han debuterte i 1996 med diktsamlingen «Nå». I vår kom han med sin ellevte diktsamling, «Devon», som også ble hans siste. «Devon» fikk svært gode anmeldelser, og gjennom hele sitt forfatterskap var Nils Christian Moe-Repstad blant de mest kritikerroste i sin generasjon norske lyrikere.

Moe-Repstad satt i rullestol etter en stupeulykke som 19-åring. Han vendte tilbake til ulykken og temaer knyttet til sykdom gjentatte ganger i sitt forfatterskap.

I 2003 ble han tildelt Sørlandets litteraturpris. I 2020 ble han tildelt Dobloug-prisen for sitt forfatterskap. Han ble nominert til Brage-prisen i 2013 for «Teori om det eneste» og i 2016 for «Wunderkammer», som også ble nominert til Kritikerprisen. Diktsamlingen på 800 sider ble kalt «et enestående verk i norsk litteratur» av avisen Fædrelandsvennen.

– Nå som jeg begynner å bli eldre tenker jeg mer og mer på alt jeg går glipp av. Det er så jævla mange ting i livet jeg føler at jeg rett og slett blir snytt for, og vi lever jo bare denne ene gangen (...) Det er litteraturen jeg sitter igjen med. Den er livet mitt, og det blir veldig viktig for meg, sa Moe-Repstad til avisen Fædrelandsvennen i 2016, ved utgivelsen av «Wunderkammer».

I hjembyen Kristiansand var han også involvert i flere musikalske samarbeidsprosjekter i miljøet rundt Punkt-festivalen, med artister som Jan Bang, Erik Honoré og David Sylvian.





