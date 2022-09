En liten dinosaur selges på auksjon i Paris

– Det er en dinosaur for en stue, sier aksjonist og eier av auksjonshuset «Giquello», Alexandre Giquello, til avisen Reuters, og viser til størrelsen på dinosaurskjellettet.

Et lite dinosaurskjelett vil bli solgt i Paris neste måned og anslås å selge for mellom 400 000 og 500 000 euro (4-5 millioner kroner), sa auksjonshuset Giqueello. I motsetning til enorme dinosaurskjeletter solgt på tidligere auksjoner, står det fossiliserte iguanodonskjelettet bare 1,3 meter høyt og er tre meter langt. Den ble oppdaget i 2019 i Colorado, USA, under veibygging på privat land.

150 millioner år gammel

Dinosauren anslås å ha levd for mer enn 150 millioner år siden. Skjelettet har blitt restaurert av et team av italienske paleontologer, og skal auksjoneres bort 20. oktober i Paris.

I 2020 solgte det samme auksjonshuset et 3,5 meter høyt og 10 meter langt dinosaurskjellett for 3 millioner euro.

