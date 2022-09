Journalist angrepet av fotballsupportere

For første gang er det Europa League-kveld på Aspmyra stadion i Bodø, der hjemmelaget Bodø/Glimt tar imot sveitsiske FC Zürich.

Bortelaget kommer med 400 supportere, noe Bodø Nu-journalist Roar Wiik fikk oppleve på kroppen. Han sier han fikk både flasker og trusler rettet mot seg i det han tok bilder av supporterne i Bodøs gater.

– Det som skjedde var at jeg så de kom gående forbi kontoret vårt, så jeg gikk ut for å ta bilde av dem, siden det er av allmenn interesse av det. Med en gang jeg tok det bildet, kom en av de supporterne løpende rett mot meg og sa jeg ikke måtte ta bilde. Det ble og kastet del flasker etter meg, sier han.

Bodø Nu omtalte saken selv først.

Rundt 400 Zürich-supportere har tatt turen fra Sveits til Bodø denne torsdagen. Før kampen tilbragte de tiden foran Glasshuset. (Einar Lohne Bjøru)

– Jeg sa det er offentlig rom, og at jeg kan ta bilder her. Da pekte han pekte på flaska og sa noe sånt som: “Then you will see how it goes”. Jeg tenkte bare jeg måtte fortsette å ta bilder, det er jobben min, så jeg tok et bilde til, sier Wiik, og forteller han da raskt fikk truende atferd mot seg.

– Tre stykker kom opp i ansiktet på meg, med en truende atferd og sa de ville slå meg i ansiktet. Jeg prøvde å forklare jeg er journalist og at jeg har lov å ta bilder her. De prøvde å ta tak i kameraet mitt og røske det fra meg, sier han, men at til slutt gikk vekk derfra.

Journalist Roar Wiik i Bodø Nu fikk et ublidt møte med bortefansen, som forsøkte å ta kameraet hans. (Einar Lohne Bjøru)

Wiik sier han aldri har opplevd lignende fra andre bortelags supportere før, og beskriver hendelsen som ubehagelig.

– Det fikk opp pulsen, og jeg kjente på adrenalin. Men jeg var fast bestemt på at jeg skulle gjøre jobben min, avslutter han.

Politiet: – Uheldig

Politiets innsatsleder under Europa League-kampen, Kristian Karlsen, sier til Dagsavisen at han bare har hørt bruddstykker av historien, og ikke kan kommentere spesifikt på hendelsen.

– Det er uheldig hvis han har opplevd det på den måten. Slik skal det ikke være, sier Karlsen, og legger til at fansen har oppført seg greit ellers.

Politiets innsatsleder, Kristian Karlsen, har generelt gode opplevelser med supporterne som kommer fra ulike land i Europa. (Einar Lohne Bjøru)

Han forteller at det til hver hjemmekamp i Europa-sammenheng kommer et visst antall såkalt risikosupportere, som er en betegnelse på supportere som for eksempel kan ty til vold og ikke følge ordre fra politiet. Til dagens kamp har de rundt 150 slike supportere fra Zürich.

– Men vi har ikke opplevd noe til nå, sier han.

