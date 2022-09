Kjemper mot vannmassene i president Zelenskyjs hjemby

Kryvyj Rih er president Zelenskyjs hjemby. Byen har rundt 650.000 innbyggere og ligger 35 kilometer sørøst for hovedstaden Kyiv.

Onsdag ble en demning ved byen truffet i et russisk rakettangrep.

Angrepet har ført til store oversvømmelser, og i en videotale torsdag sier Zelenskyj at myndighetene nå gjør alt de kan for å begrense skadene.

Vannstanden i elven fra dammen skal ha steget med rundt 2,5 meter som følge av angrepet, men torsdag morgen ble det meldt at vannstanden har falt.

Avisen The Guardian siterer Oleksandr Vilkul, sjef for byens militæradministrasjon, som uttaler at 112 hus ble oversvømmet og at de nå arbeider med å reparere demningen.

Ifølge militæradministrasjonen har fem tusen husstander mistet vanntilførselen. Det har også kommet meldinger om at bruer er tatt av vannmassene.

Arbeidere er i gang med å reparere skadene etter angrepet mot demningen i Kryvyj Rih. (STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI/Reuters)

President Zelenskyj mener angrepet ble gjennomført for å ramme sivile. I videotalen beskrev han dem som har utført angrepet som skurker – som har flyktet fra slagmarken og nå bare prøver å gjøre mest mulig skade.

Onsdag kveld uttalte presidentens visestabssjef på meldingstjenesten Telegram at situasjonen var under kontroll etter angrepet, men at vannføringen var høy i elven Inhulets.

– Ved treffstedet ser vi en vannføring på 100 kubikkmeter per sekund, som er et stort volum. Vannstanden i elven Inhulets forandrer seg fra time til time, sa Kyrolo Tymosjenko.

Zelenskyj selv skrev følgende etter angrepet:

– Terrorstaten fortsetter sin krigføring mot sivile. Denne gangen er det raketter mot et vannanlegg og forsøk på å oversvømme Kryvyj Rih. Alt okkupantene kan gjøre er å skape panikk og nødssituasjoner, å etterlate folk uten lys, varme, vann og mat.

