Stemmene telles fortsatt i Sverige – i kveld kommer resultatet

Den svenske Valmyndigheten melder nå at resultatet av søndagens riksdagsvalg vil være klart onsdag kveld. Tidligere har Valmyndigheten varslet at den endelige opptellingen kunne drøye helt til fredag. I dag telles de siste 200.000 forhåndsstemmene og utenlandsstemmene, opplyser Valmyndigheten til SVT.

Det svenske riksdagsvalget er svært jevnt, og mandatfordelingen kan fortsatt endre seg. Etter den foreløpige opptellingen mandag var det bare 47.000 stemmer som skilte de to blokkene, med ett mandats overvekt til den borgerlige blokken. Dermed ligger det an til at Moderaternas Ulf Kristersson tar over som statsminister etter Socialdemokraternas Magdalena Andersson.

Mandatfordelingen er nå 175 til de borgerlige mot 174 for den sosialdemokratiske blokken i Riksdagen. Dagens opptelling kan tippe enda ett mandat over mot de borgerlige, siden Moderaterna vanligvis tar en stor andel av utenlandsstemmene, melder SVT.

Moderaterna har innledet samtaler med Sverigedemokraterna, det nasjonalistiske partiet som ble størst på borgerlig side, med drøye 20,5 prosent av stemmene. Moderaterna gikk tilbake et knapt prosentpoeng til 19 prosent, mens Sverigedemokraterna gikk fram med over tre prosentpoeng. Socialdemokraterna gikk fram med 2,2 prosentpoeng til 30,5 prosent, og er Sveriges største parti. Men samlet mangler den røde blokken flertall i riksdagen.

