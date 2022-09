Skulle vært på jobb i Moskva – venter fortsatt på visum

Mens krigen raser, skal NRK bytte korrespondent i Russland. Det har skapt problemer, melder nettavisen journalisten.no: Påtroppende Moskva-korrespondent Gro Holm har ennå ikke fått svar på visumsøknaden til Russland. Jan Espen Kruse har vært NRKs korrespondent i Moskva inneværende periode, og har nå forlatt Russland, etter at hans visum utløp 14. september, skriver journalisten.no.

Dermed står NRKs Moskva-kontor for tiden ubemannet.

– Vi håper jo at dette vil løse seg, men det er klart at det er uheldig at kontoret nå blir stående tomt. Selv om det er vanskelige arbeidsforhold for journalister i Russland, er det svært viktig å ha journalister i felt som kan gi oss førstehåndsberetninger. I situasjonen vi er i nå, er det ekstra viktig, kommenterer NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen i SMS til Dagsavisen.

«Det er ingen garanti for at jeg får visumet», sa Gro Holm til journalisten.no tidligere i høst.

– Jeg tror fortsatt jeg får visum. Jeg er optimist, sier Gro Holm til Dagsavisen.

– Hadde dette vært for ett år siden, ville jeg fått visum. Dette henger sammen med krigen og situasjonen i Europa. EU har innført strengere visumregler for Russland, det skal på plass ny visumpraksis mellom Schengen og Russland, og det er ingen som skynder seg for å få dette på plass nå. Så jeg tar det ikke personlig, sier Gro Holm.

Gro Holm var NRKs korrespondent i Russland i perioden 1994-1998. Hun har også vært NRK-korrespondent i USA, og hatt stillingen som distrikt- og nyhetsdirektør i NRK. Hun fikk åremålsstillingen som ny Moskva-korrespondent i februar i år, like før Russlands invasjon av Ukraina. Visumsøknaden for Gro Holm ble sendt i mars.

– Per nå har vi ikke fått annet svar enn at søknaden er til behandling, opplyser Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Dagsavisen.

– Vi skal vi gjøre det vi kan for å dekke Russland skikkelig utenfra fram til vi er på plass i Moskva igjen. Påtroppende korrespondent Gro Holm har mye erfaring og kunnskap om Russland, og vi har også mye kompetanse i resten av utenriksredaksjonen, kommenterer Mikkelsen.

NRK har et team på plass i Ukraina som dekker krigen, men Moskva-kontoret er tomt inntil videre.

– Det er kjedelig å ikke være på plass i Moskva nå, sier Gro Holm.

– Jeg beklager sterkt at jeg ikke har fått visum og kommet meg på plass. Det er et dårlig alternativ å sitte her hjemme og dekke det som skjer i Russland. Men det skjer mye på sosiale medier og i russiske medier som jeg kan følge med på, og vi har en fotograf på plass i Russland, så jeg prøver å dekke Russland så godt jeg kan herfra, sier Gro Holm.

