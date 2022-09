Kommune dømt for brudd for menneskerettigheter

For første gang er en norsk kommune dømt i tingretten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Det melder NRK Nordland tirsdag morgen.

Saken bunner i en hendelse i 2019, i en ikke navngitt kommune i Nordland.

En psykolog sendte bekymringsmelding til barnevernstjenesten angående familiens barn, som endte i et akuttvedtak om å plassere barna utenfor hjemmet.

En uke etter vedtaket ble barna vekket om morgenen uten forvarsel, og ble tatt med til en institusjon på hemmelig adresse – vekk fra foreldrene, forteller familiens advokat Fridtjof Piene Gundersen til NRK. Etter at familien klagde og fikk medhold, ble de etter 12 dager gjenforent med barna.

De tok så saken videre til retten.

[ Barne- og familieministeren beklager til foreldre som er meldt til barnevernet uten grunn ]

Ingen nødssituasjon

Tingretten som behandlet søksmålet sier i dommen at det ikke lå noen nødssituasjon til grunn for vedtaket fra barnevernstjenesten, og at kommunen kunne tilnærmet seg saken med mindre inngripende tiltak.

Dommen innebærer at kommunen skal betale erstatning til hvert av barna på 100.000 kroner, samt 50.000 kroner til foreldrene.

Kommunen ble saksøkt på flere punkt i saken, som de ikke ble funnet skyldig i. Kommunedirektøren sier til NRK at han er fornøyd med at retten i hovedsak har avvist saken, men tar på alvor at retten mener EMK har blitt brutt ved deres inngrep gjennom barnevernstjenesten.

Kommunen skal torsdag vurdere om de skal anke saken.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen