Sverigedemokraterna etter valget: – Vi må kunne snakke om statsministerposten

I morgentimene etter søndagens valg antyder Sverigedemokraterna nå at de vil kunne kreve statsministerposten i forhandlinger med høyrepartiet Moderaterna.

– Det er klart at vi må kunne diskutere ministerposter. Det er er klart at vi må kunne snakke om statsministerposten, sa SDs partisekretær Richard Jomshof i SVTs morgensending mandag. Jomshof sa også at postene som riksdagstalsman, tilsvarende stortingspresident, og lederposter i riksdagens komiteer, ville være aktuelt for SD å ta opp i forhandlinger med M om å danne en ny regjering.

Sverigedemokraterna ligger an til å bli Sveriges nest største parti med 20.6 prosent av stemmene på SVTs siste opptelling, mot 19.1 prosent til Moderaterna. Det er en framgang på 3.1 prosentpoeng fra forrige valg, mens Moderaterna går tilbake 0.7. Jomshof understreket overfor SVT at valget ga et nytt styrkeforhold mellom partiene, og at SD må få innflytelse i forhold til partiets størrelse.

Den borgerlige blokken, inkludert SD, ligger an til en knapp valgseier med 175 mandater mot 174 til den rødgrønne blokken. Det er bare 47.000 stemmer som skiller blokkene, meldte SVT mandag morgen. Det endelige valgresultatet ventes å foreligge først onsdag når alle forhåndsstemmer er telt.

