Dette er arvefølgen etter dronning Elizabeth

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile. Nå anbefaler legene at dronningen er under medisinsk overvåking. De nærmeste familiemedlemmene er informert om utviklingen i dronningens helse.

– Etter nye undersøkelser i torsdag morgen er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåking. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, heter det i en uttalelse fra slottet.

Balmoral er dronningens bosted i Skottland.

Dronning Elizabeth (96) ble født som tredje i rekken til tronen, og ble døpt prinsesse Elizabeth Alexandra Mary etter moren dronning Elizabeth; hennes fars oldemor Dronning Alexandra; og hennes bestemor dronning Mary. Hun var gift med Philip, hertug av Edinburgh, fra 1947 til han døde i fjor.

I sommer feiret hun platinajubileum (70 år), som den lengst regjerende monarken i England. Hun er den sjette kvinnen til å trone i England, og det var i 2015 hun overgikk rekorden satt av sin tippoldemor, dronning Victoria, som regjerte i 63 år og syv måneder. Her kommer en oversikt over arvefølgen etter dronning Elizabeth.

Tre menn først i rekka

Først i rekka er dronningens sønn, prins Charles, eller «Prinsen av Wales». Han har vært arving siden han var tre år gammel. Han er den første kongelige arvingen i England som har en universitetsgrad. Han var gift med Diana, prinsessen av Wales, fra 1981 til 1997. Diana ble en svært populær prinsesse i det britiske folket, men døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997. Sammen fikk de to barn: prinsene William og Harry. Prins William, eller «Hertugen av Cambridge» er nummer to i arverekka. Han er gift med hertuginne Cathrine. Deres sønn prins Georg, «prinsen av Cambridge», som er barnebarnet til Charles og Diana, er arvtaker etter sin far, og nummer tre i arvefølgen.

Første kvinne i rekka er prinsessen av Cambridge, prinsesse Charlotte, som ble født inn i en mer rettferdig æra. I 2011 avskaffet det britiske monarkiet en regel som ga preferanse til mannlige arvinger fremfor deres søstre i arvefølgen. Hun er datter av Prins William og hertuginne Cathrine. Deres tredje barn, Louis, som nå bare er fire år gammel, er nummer fem i rekka over kongelige arvinger i England.

---

De fem neste i arvefølgen

Nummer 6: Hertug Harry av Sussex, yngste sønn av Charles og Diana

Nummer 7: Archie Mountbatten-Windsor, sønn av Harry og Meghan

Nummer 8: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, datter av Harry og Meghan

Nummer 9: Hertug Andrew av York, sønn av Elizabeth og Philip

Nummer 10: Prinsesse Beatrice av York, datter av Andrew og Sarah

---

