Nedgang i antall flygninger siden før pandemien: – Overraskende, mener forsker

– Jeg synes dette var overraskende. Jeg er blant dem som har spådd at folk kommer til å ville reise igjen uansett, og at vi kjapt ville komme tilbake til normaliteten etter pandemien.

Det sier reiselivsforsker ved Østlandsforskning, Veronica Blumenthal. I et intervju med NRK i fjor sa hun at hun trodde folks reisevaner kom til å gå tilbake til normalen så fort pandemien var over, og at entusiasmen for å feriere i Norge, som vi så i både 2020 og 2021, ikke kom til å vare.

Denne uka har de tre flyselskapene Flyr, Norwegian og SAS sluppet trafikktallene for august. Pandemien er over, koronatiltakene er lagt på hylla og vi kan reise så mye vi vil igjen. Men ferske tall tyder på at det ikke har sunket helt inn hos mange av oss ennå.

Mens Flyr ble etablert i 2021, ser både Norwegian og SAS en stor nedgang i antall passasjerer siden før pandemien. Både Flyr og Norwegian har hatt en nedgang i antall flygninger siden juli, mens SAS ser en oppgang etter streiken.

Norwegian: nedgang på 1,5 millioner

Trafikktallene for august viser at 208.300 fløy med det fortsatt ganske nyetablerte flyselskapet Flyr, at nesten 2 millioner fløy med Norwegian, mens SAS fraktet 1,9 millioner passasjerer i august.

I juli hadde Flyr 260.500 passasjerer. De hadde sin første flygning sommeren 2021.

Norwegian hadde 2.206.424 passasjerer i juli, og ser derfor en nedgang mot sine nesten 2 millioner passasjerer i august. Juli ble måneden med høyeste antall passasjerer siden før pandemien. Samme måned ble SAS, Norwegians største konkurrent, rammet av streik og innstillinger. Sammenlignet med august i fjor er resultatet positivt; da hadde Norwegian 790.220 passasjerer. Men sammenligner vi igjen med 2019, da korona ikke var et ord i noens reportoar, fraktet Norwegian 3,5 millioner passasjerer.

Til tross for at pilotstreiken i SAS ble avsluttet i juli, påvirket den passasjertallet negativt også i august. Konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet store tap de 15 dagene det pågikk; 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner. At 1,9 millioner reiste med SAS i august, er en økning på 40 prosent fra juli og en økning på 70 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er likevel en nedgang på 30 prosent sammenlignet med august i 2019, før viruset hadde ankommet. Da fraktet selskapet nesten 2,8 millioner i august.

Streik, klima og forretningsreiser

– Det ble en uheldig start med streiken, som ramma så mange og fikk så mye oppmerksomhet. Med en gang vi kunne fly igjen var det en stor streik, det kan ha festa seg litt. Folk tenker kanskje at risikoen for streik eller konkurs er større enn den er. Man oppfatter gjerne at risikoen for noe er større enn den kanskje egentlig er når man hører om noe hyppig. Mange er for eksempel mer redd for å dø i en flyulykke enn i en tunnelbrann, som er en vanligere ulykke, sier reiseforsker Veronica Blumenthal.

At selskapene ser en nedgang i antall passasjerer fra juli til august i år, tror hun handler om at august er måneden folk skal tilbake på skole og jobb.

– Utover det er spørsmålet om folk har endra reisevaner, eller om det handler om at noen land, som for eksempel Japan, fortsatt har strenge restriksjoner, sier hun.

Hun understreker at hun synser litt når hun svarer på hva som kan være årsaken til nedgangen, for selv er hun overrasket over at flytallene ikke har hatt en raskere økning.

– Tror du vi kommer til å se en endring i tallene fremover?

– Nå er jeg veldig i tvil, ettersom jeg har tatt feil så langt. Men det har vært spekulert i om økt miljøbevissthet kommer til å gjøre utslag på antall flyreiser. Under pandemien har folk fått prøvd seg på andre måter å reise på, og mange har hatt mer kortreiste ferier.

Blumenthal minner oss på at vi heller ikke må glemme at en stor del av flyreisene i Norge er forretningsreiser, og at de også kan være en grunn til at vi ser en nedgang.

– Folk har vendt seg til å jobbe å teams og ha konferanser digitalt. Vi har lært at det fungerer, og det kan nok ha ført til en nedgang i antall forretningsreiser. I Norge er det mange som vanligvis pendler med fly, også kun for ett møte, men nå har vi sett at det fungerer fint å ta kundemøter, eller hva det nå skulle være, digitalt. Da er det ikke lenger like stor grunn til å reise.

