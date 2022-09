Forsvaret lekker personell og kompetanse: – Vi blir dårligere til å forsvare oss

– Forsvaret er som en lekk bøtte, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) til FriFagbevegelse.

– Det hjelper ikke å fylle på med vann hvis det stadig blir flere hull i den.

Slik beskriver han situasjonen med bemanning og kompetanse i Forsvaret.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har kommet fram til at det vil bli mangel på offiserer, dersom det ikke utdannes flere. Årsaken er at mange skal gå av med pensjon i løpet av de neste årene. Da når mange særaldersgrensen på 60 år.

– Men å utdanne flere er bare en del av løsningen. Vi må også bli flinkere til å beholde personell, sier NOF-leder Bongo til FriFagbevegelse.

Dårligere forsvarsevne

Det er ikke bare offiserer Forsvaret kommer til å mangle, ifølge Bongo. Utfordringen gjelder stort sett alle typer militært ansatte, sier han.

– Vi har allerede mangel på både personell og kompetanse i dag. Men jeg frykter at den kan bli enda sterkere. Konsekvensen er at vi blir rett og slett dårligere til å forsvare oss selv, sier forbundslederen.

Allerede nå merkes utfordringer med for få ansatte i Forsvaret, ifølge NOF-leder Torbjørn Bongo. De neste årene skal mange i tillegg gå av med pensjon. (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)

I hele arbeidsmarkedet er det mangel på folk med rett kompetanse. Norge har nå den høyeste sysselsettingen siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå. Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Også i Forsvaret er kampen om hodene tøffere nå enn for bare noen år siden. Det merker de blant annet ved at flere militært ansatte forsvinner ut i andre jobber, sier Torbjørn Bongo.

– Før slet vi med kort ståtid blant de unge. Mens vi klarte å beholde de som var passert 35–40 år. Nå merker vi at folk i hele spennet slutter. Det er en endring som har kommet de siste fire-fem årene, sier han.

– En varslet krise

De ansatte som nå snart skal pensjonere seg, er blant de siste kullene som ble tatt opp på krigsskolene under Den kalde krigen. Da den var over, ble antall studenter som ble tatt opp, redusert.

Når Forsvaret nå mister folk lenge før de nærmer seg pensjonsalder, lover det dårlig for bemanningen framover, ifølge Bongo.

– Vi nærmer oss en personellkrise i Forsvaret. Det er en varslet krise. Men vi opplever det nå allerede, sier NOF-lederen.

Pensjon viktigst

Det er flere sider ved en jobb i Forsvaret som kan gjøre at militært ansatte velger å slutte. Blant annet at en offiser ofte bare har en stilling i noen få år før en må søke ny jobb. Det har leder for NOFs kadettutvalg Håkon Fjellestad påpekt.

Men det aller viktigste virkemiddelet er pensjon, ifølge Torbjørn Bongo. Militært ansatte tjener ikke opp pensjon for tillegg ut over grunnlønn. Dermed får de ingen uttelling for alle timene er ute og øver for å holde ferdigheter ved like.

– Når jeg er ute og møter medlemmer, er det ett spørsmål som går igjen hver gang: «Når får vi pensjon på disse tilleggene våre?» forteller Bongo.

Tilleggene kan utgjøre 60 prosent av lønna, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) forbereder seg nå på rettssak mot staten.

Lover mer penger

Forrige uke varslet regjeringen at neste års statsbudsjett kommer til å bli stramt. Likevel lovet statsminister Jonas Gahr Støre mer penger til Forsvaret. Årsaken er sikkerhetssituasjonen i nord.

– Vi er enig med statsministeren at Forsvaret bør styrkes både raskere og i størrelse, ut over vedtatte planer, sett i lys av Russlands angrep på Ukraina, sier NOF-leder Bongo.

Han sier det er mange utfordringer som regjeringen bør starte med å løse allerede i neste års forsvarsbudsjett.

– Ett av områdene som bør prioriteres, er personellområdet. Her trengs både økt bemanning og flere som gjennomfører de ulike utdanningene, sier Bongo.

Finansministeren legger fram statsbudsjettet for 2023 den 6. oktober.

Tema på landsmøtet

Mangelen på personell kommer til å bli ett av temaene under NOFs landsmøte 11. til 14. oktober.

– Jeg forventer at det kommer til å bli hyppig diskutert under landsmøtet, sier forbundslederen.

NOF skal i tillegg komme med innspill til to kommisjoner denne høsten: Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

– Vi kommer til å fokusere på denne utfordringen i det arbeidet, sier Bongo.

