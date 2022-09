Konduktør Bjørge mener regjeringen har sviktet: – Jeg sitter igjen med sinne og skuffelse

– Det er et dolkestøt i ryggen. Et svik. De har løpt fra det de lovte i valgkampen. Det jeg sto og lovte i valgkampen.

Det sier konduktør i Vy og gruppeleder for Senterpartiet i Moss, Bjørge M. Huth til FriFagbevegelse.

Han er opprørt over at regjeringen har latt Jernbanedirektoratet gi Flytoget muligheten til å forhandle om omtrent halvparten av togrutene på Østlandet.

Har ikke levert

Huth sitter med en følelse av at de som jobber politisk med jernbanen ikke kan nok om jernbanen, ikke er interessert i jernbanen og ikke brenner for jernbanen. Senterpartipolitikeren trodde regjeringen ville vise mer vilje og handling.

– Jeg forventet oppriktig at de leverte på det som står i Hurdalsplattformen. Jeg forventet stopp i alle trafikkpakker, oppsplittingen og virksomhetsoverdragelser. Jeg forventet en sammenslåing av Vy og Flytoget, og en gjenreising av NSB som statlig selskap, sier Huth.

– Og jeg forventet at regjeringen raskt etter de overtok ville jobbe med å gå ut av EU’s fjerde jernbanepakke og benytte seg av vetoretten. Ingenting av dette har foreløpig blitt gjort, fortsetter han.

Huth mener innføringen av navnet Vy var et stort feilgrep.

Bryter med flertallet

Han påpeker at begge regjeringspartiene var mer eller mindre enige om disse tingene før valget. Spesielt Senterpartiet var klar i talen om hva de ville gjøre med jernbanen. I tillegg, understreker Huth, har Ap og Sp et flertall bak seg i Stortinget.

– Nå viderefører de likevel Jernbanereformen og Solbergregjeringens jernbanepolitikk. Jeg sitter igjen med sinne og skuffelse. Tilliten til mitt eget parti er nesten borte.

Noe av det som skuffer ham mest, er Senterpartiets fravær i diskusjonen om det som skjer. Han mener at selv om Ap sitter med samferdselsministeren, burde hans eget parti gitt tydelig signal om hva de mener.

– Men de har vært fullstendig fraværende i debatten, sier Huth.

Melder seg ikke ut

Han understreker at han ikke kommer til å melde seg ut av partiet, av hensyn til sine verv og kollegaer i politikken, men innrømmer at motivasjonen til å drive politisk arbeid er laber.

Og han konstaterer at ikke alle tenker som ham.

– Selv om jeg ikke melder meg ut, gjør andre det motsatte. Jernbaneansatte melder seg ut av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og inn i SV og Rødt. Jeg forstår dem, sier Huth.

Må levere

Moss-politikeren sier han forventet at Senterpartiet stilte hardere krav for å sitte i regjering. Huth konstaterer at partiet på meningsmålingene er over halvert siden valgresultatet. Det mener han ikke er tilfeldig.

– Politikerne fra Senterpartiet gjør en god jobb på Stortinget. Men det bryr ikke velgerne seg om. De ser ikke hva som skjer i stortingssalen. De vil se at valgløftene blir innfridd, sier Huth.

– Ja, Senterpartiet har levert på oppsplitting av Viken, gratis ferger i nord og et godt jordbruksoppgjør. Men i jernbanepolitikken har de sviktet. Det er jeg sikker på mange har merket seg. Nå må de brette opp ermene og levere på valgløftene, avslutter han.

