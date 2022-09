Derfor sliter kriminelle med å endre kurs

Voldelige gjenger og kriminelle grupper holder til i belastede områder store byer rundt om i hele verden. De selger narkotika og har ofte voldelige oppgjør med gjenger fra andre strøk, skriver forskning.no. Sjeldent flytter de fra det nabolaget de har vokst opp i. Når de da først bestemmer seg for å finne en utvei fra kriminaliteten og endre kurs for livet, er det ofte avgjørende at de flytter vekk og bryter med fortiden sin.

Sosiolog Hakan Kalkan har forsket på dette, og som en del av forskningen sin har han hengt med kriminelle på Nørrebro i København i ni år. Av det ble boka «Veje til respekt – om gadens liv på Nørrebro» til.

– For mange er det vanskelig å komme unna miljøet. Det betyr alt for dem, sier Kalkan til forskning.no.

Nye inkluderende fellesskap

Mange kriminelle går inn og ut av fengsel, og mange bruker mye tid på å henge med hverandre i gatene, ifølge Kalkan. Men på et tidspunkt blir livet på gata mindre attraktivt. Eldre kriminelle søker derfor ofte vekk fra en marginalisert tilværelse på gata med risiko for å havne i fengsel. Det blir for mange ensomt, forklarer Kalkan, som legger til at noen gjengmedlemmer må flytte helt vekk fra både familie og venner for å legge kriminaliteten bak seg, og vende seg til helt andre måter å oppføre seg på.

Sosiologen er for tiden opptatt med et nytt forskningsprosjekt, om hva som skal til for å forlate gatelivet og kriminaliteten. Han har allerede en sterk antagelse; nye inkluderende fellesskap er helt avgjørende.

– Det kan være vanskelig for dem å få fotfeste på arbeidsmarkedet på grunn av en kriminell fortid. Men et fellesskap der de føler at de hører til, og hvor de blir akseptert og anerkjent, vil løse opp for tiltrekningen av gatemiljøet, mener Kalkan.

I et exit-program kan gjengmedlemmer få hjelp fra politibetjenter og sosionomer til å etablere en kriminalitetsfri tilværelse, skriver forskning.no.

