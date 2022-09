Søndagens direkte TV-sport

08.45: Motorsport, Formel 3, feature race fra Nederland Grand Prix. (Vsport+)

10.20: Motorsport, Formel 2, Nederlands Grand Prix (VM-runde 12 av 14) i Zandvoort, hovedløp med Dennis Hauger i feltet. (Vsport1)

10.45: Motorsport, MotoGP fra San Marino. (Vsport3)

12.00: Friidrett, Finnkampen, andre dag fra Olympiastadion i Helsingfors. (SVT1)

12.00: Motorsport, Porsche Supercup fra Nederland Grand Prix. (Vsport1)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (8. runde): Reading – Stoke fra Madejski Stadium. (Vsport2)

13.00: Sykling, etapperittet Vuelta a España, verdenstouren menn (26 av 31): 15. etappe (fjell), 152,6 km Martos – Sierra Nevada, Alto Hoyo da la Mora. (Eurosport 1, TV2 Sport2)

13.05: Triathlon, Superleague fra London. (Eurosport N)

13.30: Golf, Made in Himmerland (3 mill. dollar), europatour menn i Farsø, Danmark med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (4. runde): Osasuna – Rayo Vallecano fra Estadi El Sadar. (TV2 Sport Premium)

14.30: Basketball, EuroBasket: Litauen - Tyskland. (Vsport+)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (23. runde): KFUM Oslo – Mjøndalen fra KFUM Arena på Ekeberg. Hjemmelaget ligger på direkte opprykksplass og nå skal den plasseringen forsvares. (Eurosport Pluss2), Sandnes Ulf – Start fra Øster Hus Arena. (Eurosport Pluss1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (6. runde): Brighton – Leicester fra Falmer stadium. (Vsport Premier League)

15.00: Motorsport, Formel 1, Nederlands Grand Prix i Zandvoort, VM-runde 15 av 22. (Vsport1)

15.00: Ishockey, Champions Hockey League: Färjestad–Staubing fra Löfbergs Arena. (SVT2, fortsetter på SVT1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (5. runde): Augsburg – Hertha Berlin fra Augsburg Arena. (Vsport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (4. runde): Athletic Bilbao – Espanyol fra San Mames stadion. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (6. runde): Manchester United – Arsenal fra Old Trafford. Se kommentar side 49. (Vsport Premier League)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (5. runde): Borussia Mönchengladbach – Mainz fra Borussia-Park. (Vsport2)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (21. runde): Rosenborg – Viking fra Lerkendal stadion. (Eurosport N), samlesending (MAX), enkeltkamper: Strømsgodset – Aalesund fra Marienlyst stadion. (Eurosport Pluss1), Haugesund – Tromsø fra Haugesund stadion. (Eurosport Pluss2), Kristiansund – Sandefjord fra Kristiansund stadion. (Eurosport Pluss3), Odd – Jerv fra Skagerak Arena. (Eurosport Pluss4), Sarpsborg 08 – HamKam fra Sarpsborg stadion. (Eurosport Pluss5).

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York: 4. runde kvinner og menn, 3. runde double kvinner og menn. (Eurosport N)

18.30: Fotball, spansk La Liga (4. runde): Villarreal – Elche fra Estadio El Madrigal. (TV2 Sport Premium)

19.00: Golf, LIV Invitational Series. (Vsport Golf)

19.40: Baseball, Major League Baseball: Tampa Bay Rays - New York Yankees fra Tropicana Field . (Vsport+)

20.00: Fotball, Eliteserien menn (21.runde): Vålerenga - Lillestrøm fra Intility Arena. Kampen er utsolgt og det har ikke skjedd siden åpningskampen i 2017. VIF har antagelig to mann tilbake fra den kampen, kaptein Jonatan Tollås Nation og venstreback Simen Juklerød, som gjør comeback i denne kampen for VIF. I fjor endte det 2-2, i 2020 var LSK i divisjonen under og i 2019 vant Lillestrøm hele 3-0. (MAX)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (4. runde): Valencia – Getafe fra Estadi Mestalla. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Indycar Grand Prix of Portland. (Vsport2)

23.15: Tennis, US Open fra New York fortsetter. (Eurosport N)

23.30: Motorsport, Nascar Cup Series, Southern 500 race. (Vsport+)

