Går inn i regjeringen

Det meldte fylkeskommunen på sine nettsider fredag.

Norvoll har vært fylkesrådsleder i Nordland de siste ni årene.

– Jeg har fått tilbud om å gjøre noe annet. Det er faktisk sånn at jeg har vært ni år i denne posisjonen, og jeg er opptatt av at man ikke skal være for lenge i den type stilling, sier han, og sier han har vært usikker på hvor lenge han skulle fortsette i rollen.

– Når det da dukket opp mulighet for å gjøre en jobb i regjeringen, var det en lett avgjørelse.

Foreslår ordfører

Norvoll fikk forespørsel om å tiltre rollen som statssekretær i forrige uke. Siden har Arbeiderpartiet i Nordland har brukt tiden på å finne en ny kandidat til lederposisjonen.

Valget har falt på ordfører i lofotkommunen Vestvågøy, Remi Solberg (Ap). Solberg har ikke hatt anledning til å svare på Dagsavisens henvendelser fredag.

I Nordland er det Fylkestinget som velger fylkesrådet.

– Nå er det partiene som samarbeider som skal finne ut av dette, og det skal gjennom en demokratisk prosess, men det er forslaget. Og han er en bra mann, så da er det lettere å forlate, sier Norvoll.

Venter ingen maktkamp

Frem til neste møte i Fylkestinget i oktober vil rådet bli ledet av nestleder Svein Eggesvik (Sp), som sier han ikke kommer til å gå for noen maktkamp.

– Vi har hatt våre forhandlinger etter valget, og fordelt mellom partiene hvilke roller vi skal ha. Da er det naturlig at Arbeiderpartiet har lederen, sier han.

