Aubameyang til Chelsea

Barcelona skriver at Chelsea betaler 12 millioner euro, rundt 120 millioner norske kroner, for 33-åringen. Han har signert en avtale på to år, skriver London-klubben på sine nettsider.

Det har versert rykter om at Chelsea-back Marcos Alonso vil gå motsatt vei som del av avtalen, men dette nevnes ikke av klubbene natt til fredag.

Aubameyang kom på kant med Arsenal-ledelsen på nyåret og ble Barcelonas eiendom fra 1. februar.

I Barcelona har det gått opp og ned for spissen fra Gabon. I mai ga han seg for øvrig med landslagsspill etter 13 år og 72 kamper med flagget på brystet.

Natt til mandag ble Pierre-Emerick Aubameyang ranet og slått ned med jernrør under en ransforsøk i eget hjem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen