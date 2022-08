LO-veteran har fått nok: Forlater Arbeiderpartiet om de ikke snur i jernbanepolitikken

– Fly forbanna er bare fornavnet og jeg tør ikke å nevne etternavnet her, sier Dalsheim til FriFagbevegelse.

Pensjonisten har 12 år bak seg som leder av Jernbaneforbundet og medlem av LOs sekretariat. I nesten 50 år har han vært medlem av Arbeiderpartiet. Blant annet har han flere perioder bak seg medlem i bystyret i Trondheim, og leder av lokallaget i Ski.

I alle disse årene har han kjempet mot privatisering og konkurranseutsetting av jernbanen.

[ Oppsplitting: Vy kan miste halvparten av togtrafikken på Østlandet ]

Vurderer utmelding

Nå vurderer han å melde seg ut av partiet han har vært medlem av i en mannsalder.

– Hvis ikke statsråden straks snur og partiet endrer kurs, så melder jeg meg ut. Og da tar jeg med meg veldig mange, advarer Dalsheim.

– Da jeg satt som forbundsleder jobbet vi med ulike regjeringer, også ledet av Ap, for å prøve å holde privatiseringsspøkelse i jernbanen på avstand. Ved forrige stortingsvalg så senket jeg skuldrene og tenkte at nå var dette over. Da det plutselig boblet opp igjen og kom fra våre egne var det som å få et slag over kjeften, fortsetter han.

Årsaken til at han ikke allerede har meldt seg ut, er at Nedre Follo Ap har gjort et vedtak imot regjeringen. Men han vet at svært mange i grasrota er forbanna, og er sikker på at mange vil følge hans eksempel hvis det ender med utmelding.

– Hvis folk som har brukt et helt liv i arbeiderbevegelsen nå forlater partiet, vil Ap være ute å sykle, sier han.

[ Debatt: «Arbeiderpartiet gjennomfører Høyres jernbanereform» ]

– Galskap

Dalsheim forstår seg ikke på beslutningene i dagens Støre-regjering om at to statlige selskaper skal konkurrere mot hverandre. Han mener det nesten er verre enn at private konkurrerer mot hverandre.

– Vi må vel være det eneste landet i Europa som gjør dette. Jeg kan ikke forstå at samferdselsministeren handler alene. Det må da være mulig for statsministeren å stanse denne galskapen, sier Dalsheim.

[ Debatt: «Regjeringens jernbanepolitikk er på riktig spor», skriver Johan Vasara, statssekretær i Samferdselsdepartementet ]

Flere selskaper – flere ledere

Han tror beslutningen vil føre til enda flere datterselskaper, ledere med høye lønninger og enda mer administrasjon.

– Jeg kan ikke forstå at det blir bedre tjenester for folk flest av dette, og jeg vet at de ansatte kommer til å sitte med svarte-Per. Det kommer til å bli rådyrt, fastslår den tidligere fagforeningstoppen.

Han spår at det kan bli vanskelig for det nye selskapet å hente inn nok lokførere og konduktører.

[ Lokfører Grethe: – Jernbanereformen har neppe spart staten for ei krone ]

Ti og ut

Dalsheim etterlyser politisk handling, og ber samferdselsministeren slutte å la seg overkjøre av Jernbanedirektoratet.

Hans eget forhold til partiet sammenlikner han med uttellingen i en boksekamp, hvor slutt settes ved ti. Selv er han kommet til fire: Han funnet fram til nettsiden for utmelding.

– Hvis ikke partiet lytter til Nedre Follo Ap og endrer kurs, går jeg ut. Og jeg tar med meg mange. For jeg er lyn forbanna og veldig skuffet over mitt parti og statsministeren nå, sier Dalsheim.

[ «Det hjelper fint lite å slippe private aktører til når jernbanesporet er det samme og togsettene må leies av et statlig selskap» ]

Arbeiderpartiet: – Beklagelig

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, skriver i en epost at det er beklagelig å miste trofaste medlemmer fra Arbeiderpartiet.

Hun skriver at Arbeiderpartiet har sagt nei til privatisering, og avlyste høyreregjeringens privatisering av togtilbud på Østlandet i vinter.

– Vy og Flytoget er to statlige selskaper som skal ha ansvar for togtrafikken på Østlandet, skriver Stenseng.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at prosessen med direktetildeling ikke er en konkurranse eller en fortsettelse av den forrige regjeringens konkurranseutsetting.

– Regjeringen er garantist for at fellesskapet også i fremtiden vil ha eierskap til togselskapene som kjører på jernbanenettet vårt, svarte han da.

[ SV vil samle jernbanen igjen før neste valg ]