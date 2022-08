Onsdagens direkte TV-sport

14.50: Sykling, etapperittet Vuelta a España, verdenstouren menn (26 av 31): 11. etappe (flat), 191,2 km El Pozo Alimentacion – Cabo de Gata. (Eurosport 1, TV2 Sport2)

18.00: Tennis, US Open (hardcourt, 57,5 mill. dollar) i New York (årets 4. Grand Slam-turnering: 2. runde kvinner og menn, 1. runde double kvinner og menn. Casper Ruud skal opp mot nederlenderen Tim van Rijthoven, en spiller han aldri har møtt. (Eurosport 1)

19.00: Fotball, Eliteserien menn (fra 14. og 19. runde): Kristiansund – Viking fra Kristiansund stadion. (MAX), Tromsø – Strømsgodset fra Alfheim stadion. (Eurosport N)

19.15: Håndball, Eliteserien menn (2. runde): Kolstad – Nærbø fra Kolstad Arena i Trondheim. Det hardtsatsende hjemmelaget har tidligere landslagssjef Christian Berge som hovedtrener. (TV2 Sport2)

20.00: Baseball, Major League Baseball: Milwaukee Brewers - Pittsburgh Pirates fra American Family Field. (Vsport+)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn (5. runde): Manchester City – Nottingham Forest fra Etihad stadium. Her scoret Erling Braut Haaland (bildet) hat trick for få dager siden, og denne kampen går på åpen kanal slik at mange kan få sett ham i aksjon. (Viasat 4), Arsenal – Aston Villa fra Emiretas i London. (Vsport Premier League3), Bournemouth – Wolverhampton fra Dean Court. (Vsport Premier League4).

20.45: Fotball, Premier League: West Ham – Tottenham fra London Stadium. (Vsport Premier League2).

21.00: Fotball, Premier League: Liverpool – Newcastle fra Anfield. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (7. runde): Blackpool – Blackburn fra Bloomfield Road. (Vsport1)

23.15: Tennis, US Open fortsetter utover natta. (Eurosport 1)

