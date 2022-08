25 år etter sin død er prinsesse Diana blitt det britiske kongehusets helgen

Diana ble bare 36 år gammel.

Natt til 31. august 1997 krasjet bilen hun satt i, i høy fart i en tunnel i Paris med flere paparazzifotografer på hjul.

Dødsfallet førte til en landesorg i Storbritannia man knapt hadde sett maken til, og som deler av kongefamilien, og da særlig dronning Elizabeth og prins Charles, fikk kritikk for å håndtere dårlig.

Møttes 13 ganger før giftermål

Den sjenerte Diana ble født inn i den aristokratiske Spencer-familien som hadde tette bånd til monarkiet: Dianas far hadde arbeidet både for kong George VI og dronning Elizabeth.

Hennes liv tok en ny kurs da hun 20 år gammel giftet seg med den britiske tronarvingen Charles i 1981. Den 32-årige brudgommen var da under sterkt press for å finne en kommende dronning og å begynne å produsere arvinger.

Diana fortalte i intervjuer at hun og Charles bare møtte hverandre 13 ganger før de giftet seg.

Året etter eventyrbryllupet, i 1982, kom den nye tronarvingen prins William til verden. Broren Harry ble født to år senere.

Sterk empati og god smak

Tidligere kongereporter og forfatter Robert Hardman beskriver Diana som en engasjert og dedikert mamma.

– Begge sønnene fikk samme støtte, oppmuntring og overbærenhet. Diana hadde også en sterk empati og god smak. Hun red på en popularitetsbølge for monarkiet, sier Hardman til AFP.

Diana brukte sin posisjon i kongehuset til å kjempe for marginaliserte grupper. Hun delte ut håndtrykk og klemmer til aids-pasienter og spedalske, som på den tiden ble sett på som pariaer og utskudd. Hun snakket like lett med hjemløse som med fiffen.

Begge innrømmet utroskap

På hjemmebane slet Diana med bulimi, frykten for at ektemannen ikke elsket henne og at resten av kongefamilien ikke brydde seg.

Den utvendige idyllen sprakk da kongebiografen Andrew Norton i 1992 publiserte innholdet i lydopptak der en venninne stilte spørsmål til Diana. Før året var omme kom den oppsiktsvekkende beskjeden om at Diana og Charles skulle separeres.

Skandalen ble skrudd til flere ekstra hakk da først Charles og senere Diana for åpnet kamera innrømmet å ha vært utro.

I et intervju med BBCs Panorama i 1995 innrømmet Diana å ha hatt et forhold til offiseren James Hewitt, og hun angrep også kongefamilien og stilte spørsmål ved om Charles hadde evner i seg til å bli konge. BBC har innrømmet at dette intervjuet ble gjort under falske forutsetninger og har forpliktet seg til ikke å sende det igjen.

– Spilte på frykt, paranoia og isolasjon

Dianas sønner William og Harry har senere gått hardt ut mot metodene BBC brukte for å øke Dianas «frykt, paranoia og isolasjon» i hennes siste år.

Folkets reaksjon på at Diana døde i en bilulykke med paparazzier på slep, var umiddelbar og voldsom. Over én million mennesker fylte Londons gater da Diana ble bisatt i Westminster Abbey.

Resten av kongefamilien kom på kant med folket da dronning Elizabeth ble værende på kongefamiliens residens Balmoral i Skottland i dagene etter at Diana døde. Eksmannen Charles, sønnene på 12 og 15 år og dronningens ektemann prins Philip var også på Balmoral da hun døde.

Ikke på høyde med folket

Dagene gikk, og det kom ikke en eneste uttalelse fra Balmoral. Raseriet vokste da det ikke ble flagget på halv stang på Buckingham Palace. Tabloidavisen The Sun fyrte opp med å fly over London med bannere som spurte «Hvor er flagget? Hvor er vår dronning?».

Verken dronning Elizabeth eller sønnen prins Charles var på høyde med folkets sterke reaksjon da Diana gikk bort. Men gradvis har den kongelige responsen til folket blitt kvikkere, og de har gjennomført en omfattende reform av medie- og PR-strategien.

Var en tornado

Men med prins Andrews forbindelser til den overgrepsdømte og nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein, og prins Harry og hertuginne Meghan som har frasagt seg offentlige plikter, kan det stilles spørsmål ved hvor vellykket de kongeliges PR-omforming har vært.

Kongekommentatorer er i etterhånd uenige om hvor velbegrunnet kritikken mot kongehuset var rett etter Dianas død. Flere framhever at familiens hovedoppgave var å støtte og beskytte William og Harry, som 15 og 12 år gamle brått hadde mistet sin mor.

I tillegg måtte begravelsen organiseres.

Charles ble rehabilitert

Uansett ble det forandringer i kongehusets pressetjeneste mer PR-ivrige medarbeidere kom inn. Nå ble dronningen framhevet som mer «menneskelig», og ikke mer opptatt av hester og dyr enn mennesker slik britiske medier framstilte henne.

Charles ble tidligere framstilt som hovmodig og stiv. Og han fikk mye kritikk for å gifte seg med gamlekjæresten Camilla Parker Bowles, som han hadde forhold til mens han var gift med Diana.

Han har gjort en omfattende jobb for å snu det negative bildet av seg selv, og britene har også blitt langt mer positivt innstilt til hertuginne Camilla ettersom årene har gått.

– Bildet av Charles er blitt nøye rehabilitert rundt ideen om at han er en omsorgsfull far til to sønner som er sterkt preget av sin mors bortgang, sier historiker Ed Owens.

Nytt feilgrep av dronningen

Owens karakteriserer den 96 år gamle dronningens håndtering av skandalen rundt den antatte yndlingssønnen Andrew som «hennes største feilgrep de siste tiårene». I februar inngikk Andrew et forlik med en av Epsteins mange ofre som beskyldte prinsen for å ha hatt sex med henne mens hun var mindreårig.

Bare en måned senere fikk dronningen kritikk for å ha Andrew ved sin side i en offentlig minnegudstjeneste for hennes avdøde mann prins Philip.

– Denne håndteringen antyder at dronningen ikke har lært så mye som hun burde av hendelsene på slutten av 1990-tallet. Hun kunne vært mer lydhør for folket ved å stenge Andrew ute, sier Ed Owens.

---

Fakta om prinsesse Diana

* Diana, prinsesse av Wales, ble født som lady Diana Frances Spencer 1. juli 1961. Hennes far bar tittelen jarl, og familien hadde tilknytning til den gamle skotsk-engelske kongeslekten Stuart.

* Hun var ikke noe skolelys og tok ingen høyere utdanning. I stedet jobbet hun i en barnehage i London. Hun og britenes tronarving prins Charles ble kjent allerede mens hun var barn.

* De to ble viet i St. Paul’s-katedralen i London i 1981. Seremonien, ofte omtalt som et eventyrbryllup, ble fulgt på fjernsyn av anslagsvis én milliard mennesker verden over.

* Diana og Charles fikk to barn, prinsene William (født 1982) og Harry (førdt 1984). Men ekteskapet begynte raskt å skrante, og de ble skilt i 1996 etter at begge partene hadde innrømmet utroskap.

* Etter skilsmissen fortsatte hun å engasjere seg i veldedighetsarbeid og involverte seg blant annet i kampen for et forbud mot landminer.

* Prinsesse Diana omkom i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

---

---

Fakta om prinsesse Dianas død

* Prinsesse Diana, hennes kjæreste Dodi al-Fayed og sjåføren Henri Paul mistet livet i en bilulykke i Paris natt til 31. august 1997. Livvakten Trevor Rees-Jones ble hardt skadd, men overlevde.

* Bilen hadde svært høy fart da den krasjet inne i Pont d’Alma-tunnelen, og øyenvitner fortalte at “horder av fotografer på motorsykler og mopeder svermet rundt bilen” rett før den kjørte inn i tunnelen.

* Fayed og Paul omkom momentant, mens prinsesse Diana ble livstruende skadd. Hun ble fraktet til Pitié-Salpêtrière-sykehuset i Paris der hun døde to og en halv time senere.

* Diana, som var 36 år gammel da hun døde, var skilt fra den britiske tronarvingen prins Charles. Dodis far Mohammed al-Fayed hevdet at paret ble drept på ordre fra kongehuset.

* Det er imidlertid aldri blitt ført noe troverdig bevis for denne påstanden. En britisk og en fransk gransking har slått fast at dødsfallet var en ulykke.

* I 1999 konkluderte franske etterforskere med at ulykken skyldtes grov uaktsomhet fra sjåføren Henri Paul. Han skal ha hatt en promille som var det tredobbelte av hva fransk lov tillater.

* I april 2008 kom en britisk jury fram til at ulykken skyldtes grov uaktsomhet av Henri Paul. Paparazzi-fotografer som forfulgte bilen, fikk også sin del av ansvaret.

---