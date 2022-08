Sel kom seg inn i hus, traumatiserte katt og slang seg på sofaen

Familien Ross på New Zealand fikk seg litt av en overraskelse da en sel kom seg inn i huset deres på onsdag, skriver avisen The Guardian. Saken er også omtalt hos medier som Daily Mail og BBC.

"Teenage" seal breaks into marine biologist's New Zealand home https://t.co/XzGclJjbY9 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 19, 2022

Jenn Ross var hjemme med barna, og denne morgenen dro hun tidlig på trening. Da hun satte seg i bilen, hørte hun en lyd som lignet på bjeffing og at noe rørte på seg.

Overrasket

Huset deres ligger 150 meter fra sjøen i Mount Maunganui.

Hun trodde det var en hund, dro av sted – og tenkte ikke så mye mer på det.

Da hun kom tilbake en time senere, fikk hun seg en stor overraskelse. For da hun åpnet døra, fikk hun øye på en søt, liten sel som humpet rundt i gangen. Selen ble noe skremt og beveget seg mot stua.

Jenn vekket barna og sa de måtte komme ned for å se på husets nye kjæledyr.

Selen oppholdt seg en stund i stua, der den også kom seg opp i sofaen, før Jenn klarte å lede den til inngangsdøra og ut i hagen.

Mannen Phil, som er marinbiolog, fikk derimot ikke med seg hendelsen. Til The Guardian spøker han med at dette nok er den eneste gangen familien havner i en nødssituasjon der de kunne trengt en marinbiolog.

Snek seg inn katteluka

Han forteller at selen kom seg inn gjennom en katteluke. Han tror katten deres først prøvde å forsvare sitt territorium, men at selen, i motsetning til en hund, ikke ble skremt og at den må ha fulgt etter katten til luka.

Selen ble til slutt fraktet tilbake til sjøen og er nå tilbake i sitt naturlige habitat.

Og hvordan gikk det med katten? Den hadde stukket av til naboens hus mens det sto på. Da den kom hjem, nektet den å gå ned i gangen der selen hadde oppholdt seg.

Phil Ross forteller at den «helt klart var traumatisert».

