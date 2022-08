Kjære arbeidsgiver

En del bedrifter både ute og hjemme opplever nå at det er vanskelig å få tak i folk. Både hoteller, restauranter, barer, butikker og fabrikker melder om det samme. De lyser ut stillinger, men får ikke kvalifiserte søkere. I Norge er den registrerte arbeidsledigheten lavere enn den har vært på over 14 år.

At det er forskjell på antallet jobber og antall kvalifiserte arbeidstakere er isolert sett en kostnad for landet vårt. Det gjelder uansett hvilken vei forskjellen går. Er det mangel på jobber går vi glipp av arbeidsinnsatsen til de hendene og hodene som går ledig. Hvert eneste timeverk er et permanent tap både for samfunnet og for den det gjelder. Er det mangel på arbeidstakere går vi glipp av den verdien som ellers ville ha blitt skapt i bedriftene som prøver å rekruttere men ikke får det til. Det beste er jo en slags likevekt.

Men hør. Folk bytter jo jobb hele tida. De aller fleste godt voksne arbeidstakere har hatt både to og tre jobber. Mange har hatt flere. Det er fullt mulig å lokke til seg dyktige mennesker til en bedrift som har en stilling ledig, du må rett og slett bare overbevise henne om at jobben du tilbyr er bedre enn den hun har i dag. Hvis du ikke får tak i folk kan det være du synes det er vanskelig å vite hva folk ser etter når de vurderer om de skal bytte jobb. Er du en bedriftsleder i den situasjonen kan du klippe ut denne listen med gratis tips fra meg:

Hvordan tiltrekke seg og holde på flinke arbeidstakere:

– Øk lønna

– Tilby fast jobb

– Tilby hundre prosent stilling

– Tilby en pensjonsordning som er bedre en minimumskravet

– Anstreng deg for å tilrettelegge på arbeidsplassen slik at flere typer mennesker kan utføre jobben og trives

– Følg lover, avtaler og regler som gjelder i Norge

– Sørg for at lederne dine (og du selv) behandler dine ansatte på en god og redelig måte

Hvis du gjør alle disse tingene kan jeg nær garantere deg at de ledige stillingene din vil bli fylt med flinke folk. Hvis resultatet uteblir må du kanskje øke lønna enda mer. Det virker, jeg lover!

Dette er egentlig ikke verken vanskelig eller ukjent. Hvis du noen gang har rekruttert en toppleder vet du at det ikke finnes en liste med arbeidsledige toppledere du kan ta utgangspunkt i. Den anerkjente metoden er å lokke til seg en som allerede har en jobb, ved å tilby henne noe som er mer attraktivt. Det kan være en litt uvant tanke, men denne metoden fungerer altså også på helt vanlige folk som ikke skal være toppledere. Ikke trenger du tilby millionlønninger heller. Øker du lønna med bare noen få tusen kroner i måneden skal du se søknadsbunken vokser.

– Bedriften min har ikke råd til å betale høyere lønninger, sier du kanskje. Nei, den situasjonen kan oppstå. Hvis du etter virkelig å ha prøvd alt, fortsatt ikke får tak i folk, så kan det hende du skal legge ned bedriften din. Det som da vil skje er at både du og dine ansatte kan søke jobb hos en av de andre bedriftene som sliter med å få tak i folk. Vekta tipper i retning av balanse.

