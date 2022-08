Sterke reaksjoner etter innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Det som skjedde preger oss i stor grad. Stemninga på arbeidsplassen er trykket, sier fengselsbetjent og leder for NFF Skien fengsel, Eirin Flid Valton.

Søndag 31. juli fikk en fengselsbetjent på Telemark fengsel, Skien avdeling, helt varm olje over ansiktet og overkroppen av en innsatt. Angrepet skjedde under matlaging og anses som en svært alvorlig hendelse. Den ansatte får sykehusbehandling for skadene.

Psykisk sykdom og sammensatte utfordringer preger mange av de innsatte i Skien, og mer enn før, forteller Valton.

– Som ansatte opplever vi en risiko, det er noe vi føler på idet vi går på jobb. Denne hendelsen viser at det settes inn alle rutiner rundt en innsatt, og så går det allikevel galt. Det gjør oss ekstra bekymret at det skjer på ei avdeling med god bemanning, når vi vet at fengselet står foran betydelige nedskjæringer, sier Valton.

Skien avdeling skal gjennom en innsparing på 10–12 millioner kroner, som etter all sannsynlighet vill medføre endringer i bemanningsplanen. Ifølge Valton vil det påvirke sikkerheten for både ansatte, innsatte og samfunnet utenfor.

Fengselet i Skien har 82 plasser for menn på høyt sikkerhetsnivå. Her er også ei spesialavdeling med særlig høy sikkerhet med til dels svært krevende innsatte. Det var her overfallet forrige søndag skal ha skjedd.

Ifølge Valton har fengselet gode rutiner for debrifing etter hendelser, proffe avdelingsledere og en god kultur for kollegasamtaler på vaktrommet.

Bekymret for Skien avdeling

– Jeg har en stor bekymring for Skien nå. Ut fra de telefonsamtalene jeg er hatt, er kollegaene veldig rystet av det som har hendt, sier leder for NFF region sør, Ingeborg Kivle.

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet. Når du samtidig ser de nedskjæringene fengselet står overfor, vil det trolig påvirke hvor langt folk er villige til å strekke seg på jobben, sier Kivle.

Regiondirektør: – Flere psykisk syke innsatte

Kriminalomsorgens region sør jobber med å følge opp Skien avdeling etter overfallet. Fengselet hadde før overfallet utført ei risikovurdering om den innsatte. De konkluderte med at han kunne drive med styrt aktivitet under oppsyn av tre fengselsbetjenter, i dette tilfellet på kjøkkenet. Det var da det gikk galt.

– Parallelt med politiets etterforskning, setter vi i gang en evaluering av hendelsen. Dette for å se om vi skal tilby den type aktivitet og regime i framtida, sier regiondirektør i Kriminalomsorgens region sør, Eirik Bergstedt.

– Vi vet at vi står i ei endring med at mange innsatte nå kommer inn i fengsel med et betydelig sykdomsbilde. For Kriminalomsorgen blir dette en oppgave å håndtere inn i framtida. Min bestilling er at de innsatte må få den hjelpen de trenger, samtidig som de ansatte er sikret en trygg arbeidshverdag, sier Bergstedt.

Påvirker ansattes psykiske helse

Når man har jobbet lenge og vært i mange situasjoner, er det naturlig at det dukker opp slike tanker. Noen får posttraumatisk stresslidelse. Men å være redd på jobb, fungerer dårlig i fengsel, ifølge Ingeborg Kivle.

– Det kan være man trekker seg tilbake når man kjenner det begynner å ulme. Hvis man skal ha en aksjon, kan det være man trekker seg unna isteden.

Siden i fjor har Kriminalomsorgsdirektoratet satt i gang et arbeid med fokus på ansatte med selvmordstanker. Dette arbeidet må utvides til en bredere satsing på psykisk helse hos de ansatte i kriminalomsorgen, mener Kivle.

– Ansattes psykiske helse må følges opp mye tettere. Begynner det å murre i magen, og det utvikler seg til frykt må man ha åpenhet og trygghet å snakke om dette.

