Bor på strømgrensen: – Forstår det den som kan. Jeg forstår i alle fall ingenting

– Jeg bor jo i Høyanger kommune. Og det som er så spesielt med oss, er at vi er delt av Sognefjorden, sier Geir Helge Østerbø, styremedlem i Sogn og Fjordane Senterparti og varaordfører i denne industri- og kraftkommunen i Vestland fylke. Midt i fylket ligger Sognefjorden, som utgjør grensen for dyr og billig strøm på Vestlandet, samtidig som den altså splitter Høyanger kommune i to.

– Jeg bor på sørsida av Sognefjorden, i hjembygda mi Bjordal, og her betaler vi den høye strømprisen. På andre siden av fjorden betaler de den billige prisen, med ett til to øre pr. kilowattime. Forstå det den som kan! Jeg forstår i alle fall ingenting, sier Østerbø til Dagsavisen.

Ulike regioner

De fleste innbyggerne i Høyanger bor nord for Sognefjorden, mens Østerbø og hans sambygdinger bor i sør. Kraftmarkedet i Norge er delt inn i fem regioner, der «Nord-Høyanger» hører inn under N03-området som heter Midt-Norge. Der er strømmen billig. «Sør-Høyanger» ligger under N05-området som heter Vest-Norge, og der er strømmen dyr. Høyanger styres av Ap, med Sp som en god nummer to. Slik er maktfordelingen også i Jonas Gahr Støres Ap/Sp-regjering, som mandag lovet å bruke de neste ukene på å komme med nye botemidler mot strømkrisen, særlig med tanke på næringslivet.

Nytt kraftverk

I Høyanger er det flere tunge industribedrifter som sluker strøm, samtidig som det er en solid kraftkommune med mange kraftverk i virksomhet. Fra før hadde Høyanger 15 vannkraftverk.

– Det som er enda mer spesielt med oss i Høyanger kommune, er at vi for et år siden fikk enda et stort kraftverk her, som produserer strøm til 10.000 husstander, forteller Østerbø.

– Aldri har det blitt produsert mer strøm her i kommunen. Det har dessuten regnet i absolutt hele sommer. Likevel betaler vi den høyeste strømprisen i verden! Hvordan har vi greid å stelle oss slik her i dette landet? spør Østerbø, og legger til:

– I hjembygda mi har vi altså nettopp bygd et kraftverk. Vi har også nettopp fått en ny overføringslinje. Det er 500 meter fra huset mitt til den nye kraftstasjonen. Jeg sitter her og ser rett inn i den kraftstasjonen, og så har jeg en strømpris som ikke ligner noen ting. «Markedet fungerer», sier folk, men markedet fungerer jo ikke i det hele tatt, slik jeg ser det. Ja, jeg blir frustrert. Man kan også stille spørsmål om den grensen går på rett sted. Galskapen i strømkrisen blir så tydelig i vår kommune, når det er en pris på den ene siden av fjorden, og en annen på den andre siden, sier Østerbø.

– Ikke noen kvikk fiks

Likevel har han fortsatt tiltro til at hans eget parti i samarbeid med Ap skal få til noe i regjeringen. Tilliten til partiledelsen i Sp er fortsatt intakt, forsikrer han, og han understreker at godt forstår at regjeringen ikke har noen lett jobb i øyeblikket.

– Selvsagt har jeg nå forventninger til at regjeringen min får gjort noe i denne saken. De jobber helt sikkert seriøst og godt med dette, men dette er ikke noen kvikk fiks, sier han.

– Vi kan dessuten si at også tidligere politikere før denne regjeringen har ansvar for den situasjonen vi har kommet i nå. Men at noe må gjøres, er i alle fall helt sikkert. Det er greit at husholdningene får støtte, men det er jo særlig bedriftene her som har utfordringer og kommer til å få utfordringer. Derfor bør man handle raskt nå. Det er altfor store forskjeller i dette landet når det gjelder strøm.

