Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull

Zara søker etter ansatte til butikkene i Bogstadveien i Oslo, Sandvika og Kristiansand.

Er du ustoppelig, kreativ og liker å multitaske, da kan jobben som butikkmedarbeider i den spanske kleskjeden være noe for deg, ifølge stillingsannonsen. Men det er en hake; Zara-butikkene vil ha folk som vil jobbe seks timer i uka.

Det får Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara i Kristiansand, til å reagere.

– Å utlyse sekstimerskontrakter skaper bare problemer og falske forventninger, sier Fjelde.

Hun mener de små deltidsstillingene er bortkastet tid.

– Jeg har slitt så mye med å få tak i arbeidskraft og vil heller tilby en høyere stillingsprosent.

Butikksjefen fikk ikke bestemme

Selv om den tidligere butikksjefen hadde ansvaret for at det var nok folk på jobb til enhver tid, bestemte hun ikke stillingsbrøken ved nyansettelser. Det gjorde den finske HR-avdelingen til Inditex, som eier Zara. Fjelde fortalte Zara om hvor stort behov hun hadde for hjelp i butikken også utlyste HR-avdelingen et visst antall stillinger med sekstimerskontrakter i henhold til behovet.

I realiteten trengte Fjelde ofte ansatte som kunne jobbe mer enn seks timer i uka eller 24 i løpet av en måned, men Inditex tillot ikke større stillingsbrøker, ifølge den tidligere butikksjefen.

– På intervjuene sa alle at de selvfølgelig ville arbeide flere timer. Men når de først var ansatt og jeg ba dem jobbe mer, kunne de ikke. Noen hadde en annen jobb, andre studerte, sier hun.

27-åringen legger ikke skylda på de deltidsansatte.

– De har rett til å blånekte.

– Sekstimerskontrakter er rett og slett bare tull, slår Fjelde fast.

Jobbet ræva av seg

Like før sommeren la regjeringen fram et lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette personer i deltidsstillinger. Ansatte skal ha fortrinnsrett til hele eller større stillinger når arbeidsgiver trenger flere folk, heter det i lovforslag. Til høsten skal Stortinget stemme over forslaget.

Fjelde pleide ofte å spørre de ansatte om de ville jobbe mer før Inditex lyste ut nye stillinger. Men å øke stillingsprosenten tok lang tid. Zaras butikksjefer har ikke myndighet til endre en kontrakt. Det kan bare regionsjefen i Norge eller HR-avdelingen i Finland gjøre. Noen ganger tok prosessen ett år eller mer, ifølge Fjelde.

– Ansatte er lojale og har jobbet ræva av seg og så får de ikke større stillinger. Når det drøyer sånn, ender vi bare med at folk vurderer å lete etter nye jobber. Samtidig mister Zara mye god kompetanse, sier den tidligere butikksjefen.

– Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon hvor jeg måtte forklare at det ikke gikk.

I imidlertid tar det bare en dag eller to å lyse ut sekstimerskontrakter, forteller hun.

– Tror du regjeringens lovforslag vil gjøre det enklere for ansatte i Zara å få heltidsstillinger eller større stillingsprosenter?

– Lovendringen tror jeg vil gjøre det enklere for at ansatte kan få permanente stillinger i bedriften, men jeg tror ikke nødvendigvis det blir lettere å øke stillingsprosenten med det første, sier hun.

Cecilie Fjelde har jobbet i Zara i fem år. I sommer sa hun opp jobben, og 15. august begynner hun i undertøysbutikken Hunkemöller i Kristiansand.

– Å jobbe i Zara er tøft

Alejandra Castro, hovedtillitsvalgt ved Zara Karl Johan, kjenner seg igjen i utfordringene fra Sørlandet.

– Ansatte vil ha fulltidsstillinger, men Zara vil ikke tilby høyere kontrakter til de som allerede jobber der og utlyser heller nye stillinger på seks eller tolv timer i uka, sier Castro.

I juli 2022 søkte Oslo-filialen etter en butikkmedarbeider som kan jobbe 12 timer i uka. Håpløst, mener Castro.

I butikken i Oslo mest travle gågate arbeider det rundt 170 personer. Hun forteller at bare 20 av dem har fulltidskontrakter, seks ansatte har 30-timerskontrakter. Alle andre – om lag 144 personer – har kontrakter på seks, tolv, 20 eller 25 timer i uka, ifølge den tillitsvalgte.

– Zara prøver å redusere utgifter der de kan for å få høyest mulig inntjening. En måte er å ikke tilby fulltidskontrakter. Nå skal Zara også begynne med innleie av personell gjennom et bemanningsbyrå, sier Castro.

Juli og august er hektiske perioden med mange turister og salgsvarer i butikkene.

– Vi er aldri nok folk på jobb. Å jobbe i Zara er tøft. Du må tåle et høyt tempo. Ansatte blir slitne av at det hele tiden er underbemanning. Da ender ansatte opp med å be om en sykemelding for å kunne slappe av for å unngå å bli utbrente, sier den tillitsvalgte.

HK: – Det er forkastelig

På mange arbeidsplasser, spesielt i varehandelen, er det vanlig å tilby de ansatte deltidsstillinger.

Da har arbeidsgiveren mange å ta av når det er mye å gjøre, eller når de trenger noen til å dekke opp for sykdom. En annen fordel er at arbeidsgiver slipper å betale overtidstillegg når de ansatte jobber flere dager enn det som står oppført på vaktlista.

Elisabeth Sundset, 1. nestleder i HK, misliker Zaras praksis med å utlyse små stillinger.

– Å tilby sekstimerskontrakter er forkastelig. Du kan ikke leve av å jobbe seks timer i uka. Dette er bare vondt å høre om, sier Sundset.

Hun understreker at HK er opptatt av hele, fast stilling i norsk arbeidsliv. Hun mener at det bør være normen, også i varehandelen.

– Det er ikke verdig et norsk arbeidsliv å ha så små deltidsstillinger, sier hun.

Ikke svar fra arbeidsgiver

HK-Nytt har sendt en epost til Zaras regionsjef i Norge og en epost og ringt til presseavdelingen i Inditex med spørsmål om hvorfor Zara utlyser små stillingsprosenter og hvorfor det tar ett til to år å endre kontraktene.

Zara er også forelagt påstandene om at ansatte ber om sykemeldinger for å unngå å bli utbrente og at HK kaller kontraktene forkastelige.

HK-Nytt har ikke fått svar på spørsmålene.

