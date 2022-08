Nå: Høyre gir regjeringen en frist på én uke

Dagsavisen kommer tilbake med mer.

– Vi forventer at en ordning er klar innen neste uke. Det haster å få på plass en egen ordning for små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til Dagsavisen. Ellers kommer Høyre regjeringen i møte på det varslede forslaget om støtte til husholdningene fra 1. september, men partiet krever samtidig en klar tidslinje for når en strømstøtte-ordning kan være på plass for bedriftene.

Forstå alvoret

Både Astrup og Høyre-leder Erna Solberg er klare på at selv om de ikke syns det er nødvendig med et hastemøte i Stortinget nå, så bør de ha det om ikke altfor lenge.

– Høyre forutsetter at vi må ha et ekstraordinært møte i Stortinget før de vanlige møtene begynner i oktober, men det er ikke grunnlag for å ha et sånt møte før regjeringen har kommet opp med en konkret løsning for bedriftene, sier Astrup.

– Det viktigste for Høyre på kort sikt er at vi får til et system som fungerer for de bedriftene som er særlige utsatt når strømprisene er så høye som de er. Det krever at vi forstår alvoret og jobber sammen, både regjering og opposisjon, og at ikke alle bare løper rundt og flagger sine egne forslag, sier Solberg i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen