Laveste søkertall til sykepleiestudiet siden 2013: – Urovekkende når vi allerede mangler 7.000 sykepleiere

Ikke siden 2013 har så få søkt seg på sykepleiestudiet. I år har 10.223 søkt sykepleie som førstevalg, viser tall fra Samordna opptak. Det er rundt 3.000 færre sammenlignet med i fjor.

Selv om antall søkere går ned, er det fortsatt mange som vil bli sykepleier. Innenfor helsefag er også studiet det mest populære. Om lag en av tre som har søkt på en helsefagutdanning, søkte sykepleie.

Kai Øivind Brenden er andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Han er bekymret for nedgangen.

– Det er urovekkende at antall søknader går tydelig ned. Hvis dette skulle viser seg å være en trend, vil det være alvorlig, sier han.

Trenger nok søkere

Ved hovedopptaket er det planlagt 5.260 studieplasser på sykepleiestudiene i hele landet. Det betyr at det er omtrent to søkere per studieplass.

På generell basis og innen sykepleie har antall studieplasser gått opp i år, samtidig som antall søkere går ned. Dette har ført til mindre konkurranse om studieplassene.

Brenden mener at konkurranse om plassene er viktig, spesielt i sykepleien.

– Det er urovekkende når vi allerede mangler 7.000 sykepleiere. Dette tallet vil bare øke – i 2035 er det ventet at vi mangler 28.000. Vi trenger at mange nok søker, slik at vi sikrer de best kvalifiserte, sier han.

– Hvorfor trenger vi så mange flere om 13 år?

– Det er fordi vi har mange som går av med alderspensjon. Vi har også en befolkningsutvikling med mange flere eldre, som gjør at vi har behov til flere sykepleiere, og vi er allerede lavt bemannet.

Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). (Kristin Henriksen)

Marit Kirkevold, leder for Institutt for sykepleie- og helsefremmende arbeid ved OsloMet, sier at nedgangen fra de foregående årene er forventet, siden mange flere har søkt på studier i koronatider.

– Det var ekstra mange som søkte på høyere utdanning under pandemien fordi man ikke kunne jobbe eller gjøre andre ting. Sånn sett er det da ikke så overraskende. Nå er vi tilbake til vanlige søkertall som vi hadde før pandemien, sier hun.

Hun sier at søkertallet ikke nødvendigvis er en grunn til bekymring, men heller hva som skjer etter endt sykepleierutdanning.

– Jeg er opptatt av at de som har lyst og som er kvalifiserte søker. Det er helt klart at jo flere gode søkere, jo bedre er det for oss som utdanningsinstitusjon. Men det jeg er bekymret for er hva som skjer når de er ferdig utdannet. Mange jobber som sykepleier kun i noen år etter endt utdanning, og vi mister dem. Så perspektiv om at «jo flere studenter, jo bedre» er litt kortsiktig, forteller hun.

Sykepleiere jobber for mye alene

Totalt er det 20.634 som har søkt sykepleie, uavhengig av prioriteringen i søknaden. Det er også en nedgang fra 2021. Lavere søkertall kan mulig skyldes at flere har sett sykepleieryrket i nytt lys under pandemien, ifølge Brenden.

– Koronapandemien har vist hvor stor innsats sykepleiere gjør, og hvor mange spennende oppgaver og ansvar de har. Men det har også rettet oppmerksomheten mot at vi har et lavt lønnsnivå i forhold til ansvaret og oppgavene, forteller han.

Sykepleiere møter på flere utfordringer i arbeidslivet. Blant annet får mange ansatte i helse- og omsorgssektoren belastningsskader på jobb, uten at de får erstatning for det. Selv om korona har gitt mer oppmerksomheter til sykepleiernes arbeid, er det ikke pandemien som har forårsaket arbeidsutfordringene knyttet til yrket.

– Utfordringene fantes før pandemien, men man er kanskje mer oppmerksom på de krevende sidene ved å være sykepleier, sier han.

Marit Kirkevold ved OsloMet mener at et av problemene i bransjen er at sykepleiere må jobbe alene for ofte.

– Det er for få på jobb, og de som jobber alene få et enormt ansvar som ikke føler de rekker å gjøre. Det er en belastende situasjon å stå i over tid, når de ser at pasienter har behov for hjelp, men klarer ikke å hjelpe. De fleste som jobber som sykepleiere gjør det fordi de vil gjøre en positiv forskjell, så det er stressende å føle at man kommer til kort i daglig basis, forteller hun.

Brenden mener at politikere på banen for å løse utfordringene om arbeidstid og belastning i sykepleieyrket.

– Når det gjelder arbeidspress må de på banen om å bevilge mer penger så vi får flere folk på jobb. Generelt er det lavt bemannet i vår bransje, spesielt i kommunal sektor. Arbeidstidsutfordringer henger også sammen med tilstrekkelig bemanning, og et regelverk som vedtas politisk, avslutter han.

