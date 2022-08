Nå har LO-forbund fått nok: Gir Støre strømfrist

Tonen i de to store industriforbundene i privat sektor er klar: Regjeringen kan ikke vente til Energikommisjonen er ferdig med sitt arbeid i desember for å avhjelpe de høye strømprisene.

Husholdningene og industrien må få klar beskjed om støtteordninger når statsbudsjettet legges fram i oktober.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er klar på at regjeringen først som sist må innføre en maksimal totalpris for strømleddet. Det vil bety samme ordning som nå, men at staten tar 100 prosent over grensa. Og grensa må være på maksimalt 70 øre.

– Regjeringa må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Det vil gi folk en trygghet for hvor mye strøm kan koste. Folk flest må vite hva de har å forholde seg til. Det er det aller viktigste i dagens situasjon. Vi bor i Norge, et land hvor folk skal ha tilgang til energi. Og det har vi også.

Spesiell situasjon

Alfheim poengterer at vi er i en spesiell situasjon, og at det er noe alle må ta inn over seg.

– Men uansett er det viktig å sette en pris allerede nå som folk kan forholde seg til. Det er spesielt viktig for de som sliter økonomisk, legger han til.

Han vil ikke gå så langt som å tallfeste en maks totalpris, men er altså klar på at den ikke bør være høyere enn 70 øre.

– Det er krig i Europa og knapphet på energi. Det er snart høst og vinter. Det er viktig at regjeringen nå gir et signal om hva som skal skje. Det er ikke nå det svir mest, men når forbruket tredobles. Da må dette være på plass, påpeker han.

Om det samme skal gjelde for industrien og næringslivet også, vil han ikke konkludere. Men han har stor forståelse for situasjonen for de som ikke har langsiktige avtaler og som er store strømforbrukere.

I tillegg til en makspris mener han myndighetene må gjøre alt man kan for å sikre kraftsituasjonen.

– Vi må fortsette med energieffektivisering av vannkraften, og oppgradere for å få mer ut av kraftanleggene. Vi må framskynde planene for havvind. Vi må få det gjennomført hurtig, sier Frode Alfheim.

– Det er bra at regjeringa har krevd at kraftprodusentene må sørge for at vi ikke eksporterer så mye kraft at vi selv ender opp med å måtte rasjonere. Men det er som å be bukken passe havresekken. Her må det sterkere tiltak til. Vi har flere ganger tidligere, senest sist vinter, advart mot å la kraftbransjen eksportere oss til farlig lave nivåer i magasinene. Nå er tiden overmoden for å lage klarere kjøreregler slik at vi sikrer vår egen kraftforsyning, mener forbundslederen i Industri Energi.

Aktuelt: Støre skeptisk til makspris på strøm

Frist: Statsbudsjettet

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, gir regjeringen ni uker på seg til å agere på kraftsituasjonen og de ekstremt høye strømprisene.

– Vi må få en større politisk kontroll over kraften. Det kan man ikke være i tvil om. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget, påpeker Jørn Eggum overfor FriFagbevegelse.

– Regjeringen har satt i gang det de har satt i gang. Det er bra. Men regjeringen må være rausere med de ordningene som er innført, og i tillegg komme med en kompensasjonsordning for industrien/næringslivet. Det må komme allerede i statsbudsjettet i oktober. Da må regjeringen være klare på hvilke ordninger som skal initieres, hvilke tiltak regjeringen vil komme med. Vi kan ikke sitte å vente på Energikommisjonen. Det er i statsbudsjettet regjeringen må vise hvilke penger de vil bruke på hva. I statsbudsjettet MÅ det komme penger både til husholdningene og norsk næringsliv for å kompensere de ekstremt høye prisene, mener Jørn Eggum.

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og Frode Alfheim, leder i Industri Energi. Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og Frode Alfheim, leder i Industri Energi, har til sammen over 200.000 medlemmer. Nå mener de regjeringen må gjøre noe med strømstøtten og slutte å sitte med hendene i fanget. (Leif Martin Kirknes)

Spår katastrofevalg for Ap

I et åpent brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kommer tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet og Industridepartementet, Trygve Tamburstuen (Ap), med sterk kritikk av regjeringens håndtering av kraftkrisen.

Han spår et katastrofevalg for Arbeiderpartiet i neste års lokalvalg, om ikke regjeringen griper til mer kraftfulle politiske tiltak i forhold til strømpriser og kraftsituasjonen.

Tamburstuen peker blant annet på at det er «kommersialiseringen av kraftbørsen og strømomsetningen som er en av hovedårsakene til de unaturlige og unødvendige høye strømprisene». Han mener det er «omgjøringen av norsk vannkraft fra et særdeles godt begrunnet allment samfunnsgode til en ren markedsvare som i utgangspunktet har skapt den dramatiske situasjonen vi står oppe i».

Han hevder også at det er handlingsrom for Norge til å utfordre EU, og særlig Tyskland og Storbritannia når det gjelder kontrollen over de nye utenlandskablene. Han peker på at de viktige energikildene i Europa lett kan etterfylles fra lastebiler eller rør. Det kan ikke norske vannmagasiner.

Jørn Eggum har stor respekt for Trygve Tamburstuen.

– Er det en som kan kraft er det ham, sier Eggum.

Ap-ordførere: Krever nye strømtiltak fra egen regjering

– En situasjon Norge aldri har sett maken til

Både på vegne av norsk industri og forbundets medlemmer, er også Eggum sterkt bekymret for kraftsituasjonen. Rett før ferien hadde Fellesforbundet et internt kraftseminar, som følges opp med å innhente kunnskap om oppdaterte tall for situasjonen. Det skal følges opp med å stille krav til myndighetene som skal sørge for at kraftsituasjonen fortsatt skal være det største konkurransefortrinnet for norsk industri.

– Jeg er bekymret både for de små, mellomstore og store bedriftene våre. Med dagens strømpriser kan de ikke ta omstillinger som er helt nødvendige, og de teller på knappene i forhold til å investere i kompetanse, maskiner og utstyr. Og jeg er bekymret for våre medlemmer, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

– Vi er satt i en situasjon som Norge aldri har sett maken til, samtidig som vi i dag ikke vet om det er nok vann i magasinene til å unngå en enda større krise til vinteren, mener han.

Dette skjer på samme tid som regjeringen, kommuner og fylker tjener penger som de aldri har gjort før.

– Det må være mulig å omfordele mer uten at det sender renta til himmels, mener Eggum.

