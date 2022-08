– Å sove av seg en hodepine kan være vel så bra som å knaske på Paracet

Hvem: Morten Finckenhagen (67)

Hva: Overlege ved Statens legemiddelverk.

Hvorfor: Legemiddelverket har nylig endret anbefalt døgndosering for Paracet, fra tre doser i døgnet til fire

Først og fremst: når kan man ta Paracet, og når skal man ikke ta Paracet?

– Svaret ligger i pakningsvedlegget, som jeg vil minne folk på å lese. Paracet virker mot feber, ved for eksempel forkjølelse og influensa. Ellers er det milde til moderate smerter Paracet er mest kjent for. Når man ikke skal bruke Paracet: for alle andre tilstander hvor det vil ha en skuffende effekt. Noen tar det mot stress, for å kunne sove eller tar det forebyggende. Det har ingen dokumentert effekt, og vi fraråder det.

[ Legemiddelverket: Nå kan du ta mer paracetamol ]

Nå anbefaler Legemiddelverket at man kan ta opptil fire doser Paracet i døgnet, istedenfor tre. Hvorfor det?

– Alle medisiner brytes ned og skilles ut fra kroppen. Det er forskjellig hvor fort det skjer. I Paracet skjer det så raskt at man risikerer for lav blodkonsentrasjon, slik at smerten kommer tilbake. Tar man det fire ganger i døgnet, vil det hjelpe med å holde smerten unna. Paracet er grunnbehandlingen i mange smertetyper, også sterke smerter i forbindelse med operasjoner og alvorlig sykdom. Da er fire doseringer spesielt viktig. I hverdagsbruk er det få som bruker Paracet slik. Man tar ofte bare en pille når man har vondt i hodet, men det er viktig å vite.

Overlege Morten Finckenhagen. (Statens Legemiddelverk)

Hva er forskjellen på Paracet og Ibux? Når skal man bruke hva?

– Paracet skal være førstevalget fordi det er trygt å bruke både hos barn, voksne og gamle, gravide og ammende. Det kan kombineres med alle kjente legemidler og gir sjeldent alvorlige bivirkninger. Ibux er en betennelsesdempende smertestillende medisin. Den kan ha mange bivirkninger: man kan få magesår av Ibux, og noen reagerer allergisk på det. For voksne som bruker andre legemidler i tillegg, som blodfortynnende medisiner og hjerte- og karmedisiner, er det farlig å kombinere dem med Ibux. Derfor er det tryggest for alle å velge Paracet. Pakningsvedlegget inneholder informasjon om risikoen ved bruk av Ibux.

Mange, spesielt de unge, tar ofte en Paracet “i farta” når de har vondt, og gjør det mer enn nødvendig. Hvor ofte er mer enn nødvendig?

– Det er unødvendig å ta Paracet forebyggende. Det har sannsynligvis ingen annen effekt enn placebo. Et godt prinsipp er å bruke så lite av legemidler som mulig, for det inneholder kjemikalier som kroppen ikke trenger. I vår kultur er det en holdning at livet kan fikses med legemidler, men egentlig er det mye annet som er bedre hvis man bruker sunn fornuft. Hvis man er sliten og stressa, kan man prøve å spise regelmessig og forsøke å skjerme seg for stress. Å sove av seg en hodepine kan være vel så bra som å knaske på Paracet.

Men hva skjer hvis jeg tar Paracet ofte og over lang tid?

– Hvis du holder deg innenfor anbefalt dosering, skal det veldig mye til for å få skader av Paracet. Har man kroniske smerter, bør man diskutere med lege for å se om andre tiltak kan være viktigere. Hos personer med som veier mellom 40 og 50 kilo er anbefalingen at man ikke tar mer enn tre gram i døgnet. Men ellers det er ingen fare hvis man bruker det i riktig dosering.

Da jeg hadde feber i over en uke, tok jeg tre doser Paracet hver dag gjennom hele uken. Er det farlig?

– Nei, det er helt trygt! Generelt anbefaler vi å kontakte lege hvis plagene ikke gir seg i løpet av noen dager noen dager. Pasienter med alvorlig leversvikt eller ernæringssvikt skal ikke bruke Paracet.

Kan man bli avhengig av Paracet?

– Nei, du blir ikke avhengig av Paracet. Man kan være psykologisk avhengig og ikke føle trygg uten, men det er ikke vanedannende.

[ Kraftig økning i allergivaksinasjon ]

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er boken Sapiens – en kort historie om menneskeheten av Yuval Noah Harari.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mye, men skal jeg peke på en ting må det være meditasjon. Det gir meg innsikt i at det er så lite som skal til for å føle seg lykkelig og takknemlig. Det er tilgjengelig i dagliglivet, og jeg kan bli fredelig og fornøyd.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg kanskje noe utstyr til mine friluftsaktiviteter. Jeg driver med jakt, fiske, ski, sykkel og alt mulig rart, og det er utskeielse å kjøpe seg turutstyr.

Hva angrer du på?

– En ting jeg angrer på er at jeg ikke lærte meditasjon tidligere i livet. Da jeg studerte medisin trodde jeg ikke at jeg hadde tid. Nå som jeg har lært det som voksen, oppdager jeg at jeg får mer tid. Meditasjon er stressreduserende, og du ser klarere hva du vil prioritere.

[ Forskere har funnet tre typer «long covid» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen