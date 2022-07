Det var påtalemyndigheten som bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet til en 32 år gammel mann.

2. juni i år, omkring klokken 19.50, kjørte han bil på Sola da han ble stoppet av politiet. Ifølge siktelsen skal han da ha vært påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

32-åringen har forklart at han hadde spist en kake som viste seg å inneholde cannabis. Dette visste han først i ettertid. Han forklarte også at det er rett at han kjørte som beskrevet i siktelsen, men han trodde at cannabisen var ute av kroppen da det hadde gått 36 timer siden han spiste kaken.

«Siktede har opplyst at han trenger førerkort fordi han er yrkessjåfør. Påtalemyndigheten har opplyst at saken også kunne gå som tilståelsessak, slik at retten legger til grunn at saken er ferdig etterforsket. Påtalemyndigheten har videre opplyst at siktede ved domfellelse må regne med at førerkortet blir inndratt i 2 år», heter det i kjennelsen fra Stavanger tinghus.

Retten mente at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst.

«Retten mener at et midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkortet fram til saken er endelig avgjort, ikke er et uforholdsmessig inngrep. Retten tar derfor påtalemyndighetens begjæring til følge, men ikke for lengre tid enn 3 måneder uten ny kjennelse», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og beslaglegge førerkortet til 32-åringen inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 29. oktober i år.

[ Må betale 66.000 kroner for å kjørt bil to dager etter at han røykte hasj ]