Spansk regjering lanserer sommerkampanje

Spanias likestillingsdepartement lanserte nylig en sommerkampanje der de oppfordret kvinner til å nyte sommeren «hvordan, hvor og med hvem du vil», skriver The Guardian.

På plakaten til kampanjen er fem kvinner med ulike kroppsfasonger, aldre og etnisiteter som nyter sommerdagen på stranda.

«Sommeren er også vår. Nyt sommeren hvordan, hvor og med hvem du vil. I dag skåler vi for en sommer for alle, uten stereotypier og uten estetisk vold mot kroppen vår», skriver regjeringen på Twitter.

🌊 El verano también es nuestro 💜



👙 Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras🌞



🍹 Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos.



🎨 @ArteMapacheArt para el @InstMujeres pic.twitter.com/7rwpXOEMhv — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) July 27, 2022

Det var Spanias kvinneinstitutt som sto bak kampanjen. I en uttalelse skriver instituttet at den oppstår som et svar på fettfobi, særlig mot kvinner. Med kampanjen ønsker de å trekke oppmerksomhet mot den kroppslige trakasseringen kvinner går gjennom, og hvordan det påvirker livskvaliteten deres.

– Når vi kvinner blir fortalt at kroppen vår ikke er bra nok hvis vi ikke er tynne, unge, har strekkmerker, cellulitter eller arr, blir selvtilliten vår ødelagt. Det har direkte innvirkning på helsen, livskvaliteten og vår mulighet til å utøve alle våre rettigheter, sier direktør for Kvinneinstituttet Antonia Morillas.

Kampanjen har så langt fått god respons på sosiale medier, og flere spanske politikere har uttrykt sin støtte. Det har likevel vært kritikere, som sier at regjeringen forsøker å skape et problem som ikke finnes, og at kampanjen også bør omfatte menn.

