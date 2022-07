Ut av syskapet

HVEM: Ingrid Vik Lysne

HVA: Sy-influenser, kjent fra blant annet Symesterskapet og Rydderevolusjonen, og en av de fire gründerne bak sy-kollektivet Fæbrik.

HVORFOR: En sybølge herjer landet.

Fæbrik-kollegaen din Mari Nordén sa til VG at alle hotte jenter syr?

– Ja, hehe.

Ok, da er det jo bare å lære seg å sy fort som f. Hvor skal jeg starte?

– Det kommer jo an på hva du har lyst til, om du vil redesigne eller sy klær fra scratch. Det er egentlig bare å sette i gang og gjøre det, og lettere enn man skulle tro. Mange nybegynnere har sydd både ullteppejakke og festdrakt.

Men du, da jeg vokste opp på 80- og 90-tallet, var hjemmesydde klær helt krise. Hva har skjedd?

– Den gang sydde man gjerne klær av økonomiske grunner, og det ga jo ingen status, men var heller et tegn på dårlig råd. Mamma, som vokste opp på 60- og 70-tallet, var ikke interessert i å sy, for henne var kjøpeklær kulere enn at mormor sydde til henne. Og sånn var det nok for veldig mange på den tiden. Men nå kommer det en ny generasjon som syr av helt andre grunner.

Ja, hvilken da?

– Mange syr av miljøgrunner, men også på grunn av det kreative. Klær er blitt ufattelig billig, og klærne som blir pushet ut i kjedebutikkene er også veldig generiske. De skal favne bredt, er derfor veldig like og ofte svært enkelt sydd. Strikking har jo også fått sin renessanse, men det er mer tidkrevende. Med sying kan du få et nytt plagg bare på en kveld.

Hmm. Jeg bruker en hel lørdag bare på å sy et handlenett.

– Det går raskere etter hvert. Og hver gang du syr noe, så øver du deg.

Du begynte å sy som tiåring? Hvordan var det egentlig med hjemmesydd i Bærum på 2000-tallet, da du vokste opp?

– Det var veldig uvanlig. Ingen hadde hjemmesydd. Vi hadde ikke symaskin hjemme, men jeg lånte mormors i helgene.

Men gikk du med hjemmesydde klær på skolen da?

– Nei, det meste foregikk i skjul. Jeg sydde mest ting jeg ikke torde å gå med, som rød kjole med skyhøy splitt, inspirert av Jennifer Lopez. Og da jeg kjøpte symaskin for konfirmasjonspengene, torde jeg ikke si det til noen. Noe så flaut!

Ingrid Vik Lysne Et kreativt barn, her i 11-årsalderen med katten Lissi. (privat)

Ingrid Vik Lysne Ingrid i kjolen hun sydde som barn. - Jeg var inspirert av popstjerner, og sydde mest klær jeg aldri torde å bruke. (privat)

Og så fortsatte du å sy, helt til du ble sy-kjendis?

– Jeg har ikke bare sydd, men strikket og brodert og laget ting helt siden jeg var barn. Men da jeg begynte å kjøpe klær, skjønte jeg raskt at jeg fikk mye mer for pengene, hvis jeg kjøpte brukt. De passet jo ikke alltid, og måtte fikses på. Og så har jeg bare fortsatt med det. Men jeg studerte juss, og skulle egentlig bli jurist.

Og nå kommer du rett fra innspilling av Farmen kjendis! Ble det noe sying der inne?

– Jeg kan ikke røpe så mye, men det er en gammel sveivemaskin på gården.

Ble det noe drama, da?

– Det kan jeg heller ikke si.

Ok, da. Men hvem savnet du mest, kjæresten eller hunden din?

– Jeg må jo si kjæresten min, men egentlig følte jeg det var likt, hehe.

Ingrid Vik Lysne Ingrid var med i Symesterskapet i 2017. Hun vant ikke, men traff sin fremtidige kjæreste. – Da jeg møtte han visste jeg ikke om han var 26, eller 39 med kone og barn. (privat)

Vi må nevne at kjæresten din er selveste Andreas Feet, dommer i Symesterskapet. Men du vant ikke da du var med i 2017?

– Nei, fy søren, og det får han høre hver eneste dag. Nei da, det var overhodet ikke en greie mellom oss den gangen jeg deltok. Jenny (Skavlan, journ. anm.) spleiset oss noen år senere.

Og da begynte du å kle deg som dronning Sonja?

– Haha, ja, jeg fikk et lite stilskifte der. Andreas er veldig pertentlig og ordentlig, mens jeg er all over the place og elsker å gå i masse crazy klær. Men da gikk jeg plutselig med poncho med dusker, ullbukser og pene skjorter. Så jeg ble litt mobbet på kontoret.

Ja, hvordan er det egentlig på kontoret hos Fæbrik? Går alle i hjemmesydd?

– Stort sett. Det hender vi går på en liten smell, vi også, og kjøper en enkel hvit T-skjorte for eksempel. Men vi ønsker jo å inspirere andre.

Vi vanlige forbrukere bør skjerpe oss, med andre ord?

– Alle bør skjerpe seg litt, tenker jeg. Vi kvitter oss med så sykt mye klær, og vi er nødt til å redusere tekstilavfallet vårt. Og det kan vi blant annet gjøre med å ha klærne våre lenger.

Vi klemmer inn noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ikke så mye boka i seg selv, men tittelen på en bok av Miranda July. «Noone belongs here more than you». Det er blitt et slagord i livet mitt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er surrete og blir fort stressa. Jeg har ADHD, og det gir meg masse kreativitet, men det gjør også at jeg har problemer med å organisere hverdagen min.

Som at du skulle til kiropraktor nå midt under intervjuet for eksempel?

– Ja, jeg prøver å presse inn altfor mye. I tillegg hadde jeg glemt hele intervjuavtalen. Helt typisk, klassisk meg!

