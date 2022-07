Paven sier unnskyld til urbefolkningen: – Jeg ønsker å fastslå dette med skam og utvetydighet

– Jeg beklager dypt.

Foran et publikum av urfolk taler pave Frans i Maskwacis i nærheten av byen Edmonton i Canada.

Der han står pleide Ermineskin Indian Residential School – en katolsk internatskole – å stå, skriver BBC.

I løpet av det siste året er det funnet rundt 1 300 umerkede graver ved katolske internatskoler. Gravene tilhørte barn fra Canadas urbefolkning som bodde på skolene.

På skolene, som var ment til å ødelegge urfolks kulturer og språk, ble barna tvunget til å glemme morsmålet sitt, lære seg engelsk eller fransk og konvertere til kristendom. Mange av dem ble fysisk og seksuelt mishandlet av lærere og rektorer ved skolene. Flere tusen antas å ha dødd av sykdom, omsorgssvikt og underernæring.

I disse dager er paven på et seksdagers besøk i Canada for å be om unnskyldning for kirkens rolle under denne perioden. Reisen blir sett på som viktig i hans innsats for de verdensomspennende skandalene med seksuelle overgrep begått av katolske prester, og forsøkene på å tildekke det som har skjedd.

Seriøs etterforskning må til

Foran publikummet, deriblant Canadas statsminister Justin Trudeau, ber paven «ydmykt om tilgivelse» på vegne av den romersk-katolske kirken, som opererte de fleste internatskolene i Canada.

– Jeg ber om tilgivelse, spesielt for måten mange medlemmer av kirken og religiøse samfunn samarbeidet på. Ikke minst gjennom sin likegyldighet, i prosjekter med kulturell ødeleggelse og tvungen assimilering fremmet av datidens regjeringer, som kulminerte i systemet med internatskoler, sa han ifølge The New York Times.

Overgrepene var både «fysiske, verbale, psykologiske og åndelige», understreket han.

– Jeg ønsker selv å fastslå dette, med skam og utvetydighet, sa han.

Videre sier han at en unnskyldning er det første steget, og at seriøs etterforskning må til for at man skal kunne komme seg videre fra dette.

Under besøket sier paven at han hadde tatt med et par mokasiner, som han fikk i gave av en delegasjon av urbefolkning i Vatikanet. Mokasiner er flate sko som er laget av semsket eller mykt skinn, og skulle her være et symbol på barna som gikk på internatskolene og som aldri kom hjem.

– Ventet 50 år

Mange tidligere elever i internatskolene var til stede da paven holdt talen. Talen skal ha gjort et sterkt inntrykk på de tilstedeværende, og sier at det var svært viktig for at sårene skal kunne legges etter overgrepene.

– Jeg har ventet 50 år på denne unnskyldningen, og i dag fikk jeg den til slutt, sier Evelyn Korkmaz til NTB. Hun var selv elev ved en av de katolske internatskolene.

Hun minner på at mange som overlevde tiden på skolene, døde senere som følge av selvmord og stoffmisbruk og fikk aldri pavens unnskyldning.

Bruce Allan, en annen overlevende, sa til BBC at det var emosjonelt å høre unnskyldningen til paven, men at mange fortsatt venter på videre handling fra kirkelederen.

– Jeg tror nok mange overlevende fortsatt er ganske sinte, sier han til avisen.

Ifølge en rapport fra sannhets- og forsoningskommisjonen i Canada fra 2015, hadde landet i over 100 år en urfolkspolitikk som hadde som sentralt formål å fjerne urbefolkningens myndigheter, ignorere rettighetene deres, avslutte eksisterende traktater og sørge for at urfolket sluttet å eksistere som distinkt juridiske, sosiale, kulturelle, religiøse eller rasemessige enheter i Canada gjennom en assimileringsprosess.

Et sentralt element i dette var internatskolene. Siden slutten av 1800-tallet har mer enn 150 000 barn fra Canadas urbefolkning blitt tatt fra familiene sine for å bli sendt på disse skolene. Den katolske kirken drev rundt 70 prosent av skolene. Den siste katolske internatskolen ble stengt permanent på slutten av 1990-tallet. Det var da de 1 300 umerkede gravene ble oppdaget i fjor at saken igjen fikk stor oppmerksomhet i mediene.

