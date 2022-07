Stor pågang på økonomistudier: Polina (19) og Audun (19) er klare for studiestart i Oslo

– Jeg har lyst til å jobbe med penger. Jeg vil lære om hvordan penger fungerer for å jobbe i bedrift eller starte en egen bedrift. Dette er en utdanning som gir mange muligheter.

Til høsten begynner Polina Cheliadinova (19) på økonomi og administrasjon ved OsloMet.

Hun kom til Norge fra Ukraina for to år siden sammen med moren sin for å gjenforene med faren. Da gikk hun først på norskopplæring i et år, og deretter et komprimert løp med fagene hun manglet fra videregående i et år til. Til tross for at veien til høyere utdanning var lengre, opplevde hun det ikke som utfordrende.

– Jeg lærte mye og syntes ikke det var vanskelig. Vi hadde kjempegode og snille lærere. På skolen sa de at jeg har jobbet godt nok til å komme inn på universitet, og oppfordret meg til å søke, forteller hun.

Mandag ble poenggrensene på de forskjellige studiene i landet offentliggjort. Økonomi og administrasjon, der Cheliadinova skal gå, er det studiet med flest kvalifiserte førstevalgssøkere ved OsloMet, med 825 søkere. 245 av disse får plass på studiet.

[ Hva skal samfunnet gjøre med de rike? ]

Ikke bekymret for studieplass

Selv om økonomi er populært å søke på, var ikke Cheliadinova bekymret for å ikke få studieplass. Hun søkte på ti offentlige studier, i tillegg til private studier ved BI og Høyskolen Kristiania.

– Jeg vurderte også grafisk design, siden jeg tegner som hobby. Men jeg tenker at hvis jeg vil bli bedre i det, kan jeg ta et tegnekurs. Men å selge det jeg tegner, hvordan jeg finner kunder og hvordan jeg leder en bedrift, kan jeg bare lære hvis jeg studerer økonomi og administrasjon, sier hun.

– Er du fornøyd med å ha kommet inn på OsloMet?

– Ja, selvfølgelig! Jeg var der på fredag, og er allerede fornøyd med det jeg så.

Det er litt for langt fram i tid å vite hva hun skal etter studiene, men Cheliadinova sier at hun vil ta en mastergrad videre, og i hvert fall dra på utveksling under tiden på OsloMet. På spørsmålet om hva hun ser fram til med studiene, svarer 19-åringen:

– Jeg vil studere for å få kunnskap og høre erfaringer fra lærere. Så kommer jeg til å treffe mange nye folk som har samme interesse som meg, og vil starte egen bedrift.

Hun skal studere økonomi, men det er ikke pengene i studietilværelsen Cheliadinova tenker mest på. For tiden bor hun hjemme, men tenker å kanskje flytte ut.

– Fra det jeg hører fra vennene mine som bor for seg selv, kan det være vanskelig å være student hvis du ikke har jobb. Men jeg tror det er lett å skaffe seg jobb her. Og norske myndigheter er bekymret for studentene sine, så man kan få både lån og stipend, sier hun.

Til nytte videre

For Audun Nesheim Hægeland (19) var planen alltid å begynne rett på studiene etter videregående. Han hadde profesjonsstudiet i psykologi som førstevalg, men kom inn på sitt andre valg, årsstudiet i økonomi og ledelse på OsloMet. Likevel er han fornøyd.

– Jeg hadde ikke lyst til å begynne på å et helt studium med engang. Også tenker jeg at dette er en fint studie som kan være til nytte når jeg skal søke jobb videre, sier han.

Etter årsstudium er planen hans å studere psykologi i Trondheim.

– Om jeg skulle gå videre med psykologi og starte egen bedrift, er det greit å vite hvordan en bedrift fungerer og hvordan det er bygd opp, sier han.

Årsstudium i økonomi og ledelse er nummer tre i listen over studier med høyest ordinær poenggrense ved OsloMet, viser universitetets opptakstall. Som førstegangssøker med 54 i snitt var Hægeland ikke særlig bekymret for studieplassen sin.

– Jeg var aldri 100 prosent sikkert, men jeg følte meg ganske sikker da så på opptaksgrensen de forrige årene og hvilket snitt jeg hadde, forteller han.

– Hva gleder du deg til som student?

– Egentlig mest til studielivet, og muligheten til å styre egen hverdag mer.

[ Eksperter: Slik forbereder du barnet til skolestart (+) ]

Audun Nesheim Hægeland har en klar plan på hvordan studiene skal se ut videre. (Privat)

Følger fjorårets trend

Både Cheliadinova og Hægeland har kommet inn på populære studier med mye konkurranse ved OsloMet. Utenom økonomi og administrasjon er det fysioterapi og sosialt arbeid som har flest førstevalgssøkere. I år som i fjor er disse studiene på topp tre ved universitetet.

På toppen av lista med studier med høyeste poenggrense er årsstudiet i økonomi og ledelse på deltid, med ordinært opptak på 61,8 poeng. Etter det følger årsstudium i informasjonsteknologi og årsstudium i økonomi og ledelse, med henholdsvis 60,5 og 60,4 poeng. Disse studiene var også på topp tre i 2021.

---

Topp 10: Antall kvalifiserte førstevalgsøkere ved OsloMet:

• Økonomi og administrasjon – 825

• Fysioterapi – 757

• Sosialt arbeid – 627

• Sykepleie, Oslo – 598

• Barnevern – 535

• Anvendt datateknologi – 501

• Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet – 439

• Barnehagelærer – 397

• Vernepleie – 393

• Grunnskolelærer, 1.–7. trinn – 301

Kilde: OsloMet

---





---

Topp 10: poenggrenser ved OsloMet:

• Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid – 61,8

• Informasjonsteknologi, årsstudium – 60,5

• Økonomi og ledelse, årsstudium – 60,4

• Ortopediingeniør, bachelor – 59

• Journalistikk, bachelor – 56,7

• Paramedisin, bachelor – 56,7

• Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium, deltid – 55,9

• Bioingeniør, bachelor – 55,6

• Fysioterapi, bachelor – 55,4

• Kunst og design – mote og produksjon, bachelor – 55,4

Kilde: OsloMet

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen