SAS-pilot Erling letta over at streiken er over: – Men det blir vanskelig å ha tillit til ledelsen etter dette

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen fra Narvik er en av nesten 900 piloter som har vært i streik. Nå er han veldig letta.

– Jeg synes det har vært en tøff konflikt som det har vært riktig å stå i, men samtidig utrolig trist med tanke på alle som har vært en skadelidende tredjepart. All støtten har virkelig varmet godt – spesielt de dagene som streikevakt.

Piloten tror de kan bli vanskelig å ha tillit til SAS-ledelsen etter konflikten.

– Jeg opplever at dette har vært en helt unødvendig streik som SAS har presset fram og holdt gående så lenge som mulig for å presse pilotkorpset, sier Mareno Gabrielsen som nå skal tilbake i jobben.





Enighet

Mandag kveld, like før klokken 21, ble pilotene og SAS-ledelsen enige om en 5-årsavtale etter intense forhandlinger i Stockholm.

Klokken 21.29 sendte SAS ut en pressemelding der de skrev at en avtale mellom partene ikke er signert og at meklingsprosessen fortsetter. Det skapte forvirring i mediene om hvorvidt streiken var over eller ikke.

Først klokken 03.20 kom bekreftelsen om at alle underskriftene var på plass.

[ SAS-streiken er over ]

450 piloter sikret gjenansettelse

Avtalen innebærer at de 450 pilotene som ble oppsagt nå får jobbene sine i SAS tilbake.

– Pilotforeningene har tatt ansvar for å signere en ny kollektivavtale med SAS, og streiken er dermed avsluttet. SAS-pilotene har tatt kampen for den skandinaviske arbeidslivsmodellen, og viktige krav er sikret. Først og fremst er vi glade for at 450 pilotkolleger som ble oppsagt nå er sikret gjenansettelse. SAS har gjennom den nye avtalen bekreftet at våre tariffavtaler skal gjelde i de nye selskapene SAS Connect og SAS Link, sier forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, til FriFagbevegelse.

Norske SAS-flygeres Forening og Norsk Flygerforbund skriver i en felles pressemelding at forhandlingene har vært ekstraordinære og svært krevende.

– Men vi har nå kommet fram til en avtaleløsning som vil få slutt på streiken. Vi vil takke for all støtte vi har mottatt fra norsk fagbevegelse, passasjerer og andre.





5-årig avtale

Etter ni måneder med forhandlinger og en 15 dager lang streik har altså partene signert en femårig avtale.

De faglige tillitsvalgte, Alexander Wasland og Roger Klokset, skriver videre at SAS har forpliktet seg til at avtalens varighet ikke skal skape presedens for fremtidige avtaler i selskapet.

– Forhandlingene har vært krevet av SAS sin vanskelige økonomiske situasjon. Og av at vi ikke har forhandlet med vår arbeidsgiver SAS, men med en investor utenfor SAS, heter det i skrivet fra Norske SAS-flygeres Forening og Norsk Flygerforbund.

De minner om at pilotene har mange ganger tidligere bidratt til å redde SAS i vanskelige tider.

– Også denne gangen tar pilotene stort ansvar, og sørger for å gi SAS kraftige besparelser. Det forventer vi at vår arbeidsgiver anerkjenner. Når selskapets ansatte bidrar så kraftfullt i dårlige tider, er det en klar forventning om at SAS også gir tilbake til ansatte i selskapet når selskapet går godt.

Fagforeningene sier at under de rådende forutsetninger, er dette det beste de kunne oppnå. Nå skal avtalen ut på uravstemning blant medlemmene.

– Denne streiken burde vært unngått, og vi beklager veldig overfor passasjerer og tredjeparter som har vært berørte. Nå kan passasjerene igjen reise trygt med SAS, og vi ser fram til å få alle om bord igjen

[ Kan ta to dager før alle SAS-flyene er i lufta ]

LO og YS berømmer pilotene

– Vi er glade for at streiken er over og vil berømme SAS-pilotene, Norsk Flygerforbund og Parat for å ha strukket seg svært langt for å ha oppnådd en enighet som får slutt på streiken. SAS-pilotene ønsket ikke denne streiken, og at den i det hele tatt har funnet sted må SAS-ledelsen ta fullt ansvar for, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og 1. nestleder i YS Hans-Erik Skjæggerud.

De to hovedorganisasjonen mener at det er SAS som må ta alt ansvaret for denne streiken.

– SAS sin vanskelige økonomiske situasjon har preget en svært kompleks forhandling i tre land. Til tross for sterke motkrefter har SAS-pilotene fått viktige gjennomslag for ansettelsestrygghet, at tariffavtaler skal gjelde i alle deler av selskapet og at den skandinaviske arbeidslivsmodellen skal følges, sier Følsvik.

– Det er godt å høre at alle oppsagte piloter nå får tilbake retten til gjenansettelse i SAS. Nå må videre omstilling skje i samarbeid med de ansatte. Det må SAS-ledelsen forstå. Fremtidens SAS kan bare bygges gjennom et tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og ledelse, sier LO-lederen.

Også Skjæggerud er tydelig natt til tirsdag.

– Vi kan ikke tillate at selskaper bruker en vanskelig økonomisk situasjon som argument for å helt bort ifra grunnleggende regler og avtaler i arbeidslivet. Da får vi et arbeidsliv ingen av oss ønsker seg. Den unisone støtten pilotene har fått fra hele fagforenings-Norge viser at dette er viktige prinsipper som angår oss alle, sier Skjæggerud.

Skjæggerud retter kraftig kritikk mot SAS-ledelsen for måten de har kommunisert rundt konflikten.

– Jeg må si SAS sin fremferd i denne konflikten er noe vi ikke ønsker å se igjen fra noen arbeidsgivere i vårt arbeidsliv. Vi forstår at selskapet er i en ekstraordinær situasjon, men det bør aldri føre til at topplederen æreskjeller sine ansatte. Uten de ansatte vil det aldri være driftsgrunnlag for en virksomhet.

– Det er imponerende det de tillitsvalgte har stått i for å forsvare viktige prinsipper for norsk og skandinavisk arbeidsliv. Det har vært krevende, men helt nødvendig. Det fortjener de all honnør for. De har tatt en kamp som er viktig for alle arbeidstakere, sier Følsvik og Skjæggerud.

Forbundsleder i Kabinansattes Forbund, Elin Roverudseter, syns det er gledelig at pilotene og SAS har kommet til enighet.

– Vi håper det er en avtale pilotene kan leve av og med. Uansett så er det en god nyhet for våre passasjerer.

[ Kommunikasjonssjef: – En eksistensiell forhandling for SAS ]

SAS-sjefen glad

– Jeg er glad for at vi nå er blitt enige med alle de fire pilotforeningene i SAS Scandinavia og at streiken er avsluttet, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en pressemelding fra selskapet.

– Endelig kan vi gjenoppta vanlig drift og fly våre kunder på deres etterlengtede sommerferier, fortsetter han og legger til en beklagelse til SAS’ kunder for problemene streiken har skapt.

Det er ventet at det vil ta noen dager før SAS’ flyginger er i normal drift igjen. Det betyr blant annet at flyginger som allerede er innstilt, ikke vil bli gjenopptatt.

– Jeg har full forståelse for den situasjonen vi har satt våre passasjerer i. Vi må bare sette en sluttstrek her og jobbe for å få tilliten tilbake, sa Hernæs til VG utenfor Näringslivets Hus.

Også NHO Luftfart gleder seg over at streiken nå er over.

– Det betyr at siste del av sommersesongen reddes og selskapet kan ha fokus på å gjenoppta et godt flytilbud i Norge og utenlands, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

SAS-streiken

Natt til tirsdag 19. juli ble partene enige om en avtale som avsluttet SAS-streiken. Avtalen gjelder i fem og et halvt år, og skal sikre at 450 oppsagte piloter får jobben i SAS tilbake.

SAS-pilotene og ledelsen har forhandlet om en ny avtale siden november i fjor.

Kjernen i konflikten har vært ansettelser i de to datterselskapene SAS Link og SAS Connect. SAS Link ble etablerer i september 2021, samtidig som SAS endret navn på det allerede eksisterende datterselskapet SAS Irland til SAS Connect. Begge selskapene skal fylles med egne fly og mannskap stasjonert på SAS’ største knutepunkter.

Da pandemien rammet, mistet i underkant av 600 piloter jobben i SAS. De måtte søke jobb på nytt i de nye selskapene, og ble tilbudt avtaler med andre betingelser.

SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

SAS har krevd effektiviseringer for 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset gjennom redningsplanen SAS Forward. Pilotene har vært villige til å komme selskapet delvis i møte, men partene har ikke blitt enige om effektiviseringer og jobbsikkerhet.

29. mars brøt SAS-pilotene forhandlingene etter én dag. SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group møttes deretter til mekling i Stockholm mandag 13. juni.

Mandag 4. juli ble det brudd i meklingen, og rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik. Siden da har over 2.200 flyginger i Norge blitt kansellert.

Streiken kommer på toppen av en økonomisk krise i SAS der selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i nye penger.

SAS anslår at streiken har kostet selskapet 100–130 millioner kroner per dag. Om lag 30.000 passasjerer rammes daglig av streiken.

Onsdag 13. juli gjenopptok partene forhandlingene i Stockholm. Siden da har de holdt på i mange timer hver dag. Søndag kveld ble samtalene avsluttet etter at de hadde pågått i nesten 33 timer i strekk.

Partene møttes til nye forhandlinger mandag morgen, og mandag kveld ble det meldt at det var enighet om en avtale, men den ble ikke signert og bekreftet før senere.

