Dette mener renholderne er hotellgjestenes verste vaner

Arbeidet deres er usynlig for gjestene, men renholderne gjør en viktig jobb på hotellet – og dessuten en jobb som kan slite på kroppen.

Magasinet for fagorganiserte spurte derfor renholderne på Britannia Hotel i Trondheim, om hva som er gjestene sine verste vaner – og hvordan vi kan gjøre arbeidsdagen til renholderne enklere.

Sånn kan vi også vise at gjestene legger merke til og respekterer jobben renholderne gjør.

Renholder og Fellesforbundet-medlem Roxanne Gustavsen og husøkonom Sandra Kleinow stiller opp, og har delt sine erfaringer.

Husøkonom Sandra Kleinow og reinholder, «supervisor» og Fellesforbundet-medlem Roxanne Gustavsen har jobba på Britannia sia det ærverdige hotellet ble nyåpna i 2019, og har mange års erfaring fra housekeeping på andre hotell før den tid. (Tormod Ytrehus)

1. Kaster opp på rommet uten å si ifra

At gjester kaster opp uten å si ifra i resepsjonen, er det aller verste renholderne veit. Oppkastet er ofte i og ved sida av senga, men kan også være oppetter veggen.

Da får renholderne en illeluktende overraskelse når de kommer inn på rommet. Fjerning av oppkast er en ekkel og vanskelig oppgave for renholderne. Og jobben blir vanskeligere jo lenger flekkene får sette seg.

Uhellene skjer heldigvis ikke ofte, men i helger og julebordsesongen.

Om du kaster opp, tørk opp etter deg så godt du kan og si ifra i resepsjonen!

2. Bruker ikke søppelbøtta

Noen gjester bruker ikke søppelbøtta, men kaster snus og matrester rundt omkring på rommet.

Da må renholderne starte rengjøringa med å gå rundt på rommet med søppelbøtta.

Noen gjester setter også igjen halvtomme flasker med vin og annen alkohol som renholderne må tømme på et lagerrom.

Kast søppelet ditt i søppelbøtta, og samle tomflasker på ett sted!

3. Roter på rommet

Også klær overalt på rommet er noe renholderne kan møte på. På noen rom kan det se ut som kofferten har eksplodert.

På de fleste hotellene har ikke renholderne lov til å ta i private ting. Men på Britannia må renholderne brette og rydde inn klær i skapene. Det er et krav fra den eksklusive organisasjonen «Leading hotels of the world».

Uansett gjør et rotete rom at det blir vanskeligere for renholderne å komme til for å gjøre rent.

Hold rommet ditt ryddig!

Renholder og Fellesforbundet-medlem Loricil Eggen demonstrerer vask av et hotellrom. (Tormod Ytrehus)

4. Bruker ikke dørskiltet

Noen gjester blir sure når renholderne banker på, men har ikke hengt «do not disturb»-skiltet på utsida av døra.

På den andre sida av dørskiltet står det «please make up my room». På de fleste hotellene er det vanlig at renholderne rydder og vasker rommene én gang om dagen, mens Britannia har service både formiddag og kveld.

Gjestene vet ofte ikke hvor stor tjeneste bruken av dørskiltet er for renholderne, seg selv og servicen.

Bruk dørskiltet, enten du ikke vil bli forstyrra eller det passer bra å få rommet rengjort!

Mange tenker ikke over at de kan bruke skiltet på døra. (Tormod Ytrehus)

5. Bruker ikke koffertstativet

Britannia har to koffertstativ på hvert rom, men mange gjester bruker ikke stativene.

På andre hoteller løfter ikke renholderne på kofferter, men på Britannia må renholderne løfte på tunge kofferter for å støvsuge gulvet.

Uansett gjør jo kofferter på gulvet det vanskeligere for renholderne å komme seg rundt på rommet.

Bruk koffertstativet, så blir det enklere for renholderne å komme til!

6. Blir irriterte for nytt håndkle

Noen gjester blir irriterte når renholderne bytter ut brukte håndklær med rene. Gjestene hadde tenkt å bruke håndklærne flere ganger for å være miljøvennlige.

Dette punktet gjelder spesielt for luksushotell. Britannia får nemlig trekk fra «Leading Hotels of the World» om hotellet ikke skifter ut brukte håndklær og sengetøy hver dag.

Hotellet har funnet ut at de skal skifte ut sengetøy annenhver dag.

Det er altså ikke vond vilje fra renholderen om håndkleet ditt blir bytta ut – i hvert fall ikke på et luksushotell.

Loricil Eggen og Roxanne Gustavsen er Fellesforbundet-medlemmer og reinholdere i housekeeping-avdelinga på Britannia. (Tormod Ytrehus)

Usynlig arbeid

– Det er ganske mye arbeid bak renhold som folk ikke vet om. Vi skal yte usynlig service, men vil gjerne ha respekt for jobben vi gjør, forklarer husøkonom Sandra Kleinow.

– Jeg syns det er gøy når gjestene har rydda litt, det viser at de har kost seg og setter pris på oppholdet. Vi er der for opplevelsen til gjestene.

Selv om arbeidet deres er usynlig for gjestene, er det også for en renholder godt å vises for omverdenen iblant.

– Vi har alltid øyekontakt og sier «god morgen» til gjestene, og gjestene responderer godt. Noen slår også av en prat, smiler renholder Roxanne Gustavsen

