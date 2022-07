Analytiker: Slik vil sommerens flytrøbbel påvirke reisingen vår

SAS-streiken er over, men nå begynner det tunge arbeidet med å få selskapet på fote igjen. Ifølge E24 var det en ydmyk Anko van der Werff som møtte pressen kort tid etter beskjeden.

– Dette er ikke det SAS vi ønsker å være. Det er ikke det SAS vi er. Vi forstår at tilliten har blitt sterkt påvirket av dette. Alle i SAS, inkludert pilotene vil jobbe hardt for å få den tilbake, uttalte SAS-sjef en Anko van der Werff til E24.

SAS fly Oslo 20220703. SAS fly ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Javad Parsa / NTB (Javad Parsa/NTB)

Betydelig skrape

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har lang og allsidig erfaring fra norsk og internasjonal luftfart. Han tror omdømmet til SAS har fått en betydelig skrape.

– Ja, SAS har fått et betydelig omdømmefall mens denne streiken har pågått, på det mest travleste perioden på året da de fleste har booket reiser. Så der har selskapet en jobb å gjøre.

– Tenker du dette har påvirket folks forhold til flyselskap generelt?

– Hvis vi ser hvordan sommeren har vært for de som har vært på reiser rundt i Europa via mange flyplasser, og flyselskaper som ikke har levert det de skal, så tror jeg nok mange har fått dårlige opplevelser. Men normalt sett glemmer markedet problemene man har hatt med flyselskaper, sier Elnæs Han tror ikke streiken vil påvirker vanlige folks reiselyst framover, men at vi kanskje vil endre litt reisemønster.

– Nå har det vært en spesiell situasjon med pandemi som man har ikke kommet helt i gang etter og så kom krigen til Ukraina, og alt dette har gjort at både flyplasser og flyselskaper har havnet litt bakpå. Så kanskje vi ser en viss endring i reisemønsteret framover, at folk tenker seg litt mer om og flyr mer direkte fra Norge, og ut i Europa framfor å fly via de store internasjonale flyplassene når det er høysesong. Det kan være en konsekvens over tid. Men at vi slutter å fly, tror jeg ikke.

[ En honnør til SAS-pilotene ]

Tøffe løft

Anko van der Werff mener streiken i høysesongen var «unødvendig» og nå starter samtalene med investorer opp igjen. Planen er å skape et «mye bedre» SAS.

– Hva har streiken gjort med SAS’ økonomi og hvordan skal de komme seg på fote igjen etter dette?

– Det som er viktig er at SAS får gjennomført sin SAS Forward-plan, hvor de skal redusere gjelden med 20 milliarder svenske kroner, altså konvertere gjeld til egenkapital slik som Norwegian gjorde. Og så skal de hente inn minimum 9,5 milliarder svenske kroner i ny, frisk kapital fra potensielle investorer. For å få til dette må kostnadsnivået ned, og så må de få opp den finansielle soliditeten sin. Det er dette denne planen underbygger, og nå har de jo fått på plass en avtale som sier at pilotene skal jobbe mer og de har tatt lønnskutt. Så jeg tror selskapet er så godt rigget som det var mulig, alt tatt i betraktning. Så får vi se hvordan det går med forhandlingene, sier Hans Jørgen Elnæs.

– Har du tro på at de får det til?

– Jeg tror SAS kommer til å klare å forhandle seg fram til disse avtalene som de må ha på plass.

Chapter 11

Etter at det ble brudd i forhandlingen med pilotene søkte SAS om konkursbeskyttelse, en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. I USA kalles det for «Chapter 11».

– Hva er egentlig denne konkursbeskyttelsen?

– Jeg vil heller kalle det en kreditorbeskyttelse, fordi den gir SAS arbeidsro i 9–12 måneder fram i tid, da ingen kreditor kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs. Så vi kan si det er som en slags skuddsikker vest for SAS slik at de kan operere med normal drift, samtidig som de har ro til å gjennomføre de forskjellige grepene de må gjøre for å sørge for at selskapet kommer ut av Chapter 11 i en mye bedre form enn de var da de gikk inn.

– Hvorfor får de denne beskyttelsen?

– Det er mange flyselskaper som har benyttet denne modellen, og de aller fleste har kommet ut av det i god behold og mye bedre stilling enn da de gikk inn. Når du blir godkjent av en føderal domstol i USA for å bli tatt inn under Chapter 11 så vurderer de det slik at det er en bedre for kreditorene enn at man slår selskapet konkurs.

Rettigheter i arbeidslivet

Mens mange feriereisende har rast over innstilte fly, har andre minnet om at det tross alt er fagforeningene og streikeretten som ga oss retten til ferie i utgangspunktet.

– Hvordan er forståelsen for den skandinaviske arbeidslivsmodellen ute i verden tror du?

– Jeg tror den skandinaviske modellen kanskje er mest viktig for oss i arbeidslivet i Skandinavia. Og så er det andre modeller som fungerer i andre deler av verden. Men her i Skandinavia er vi opptatte av at det er slik arbeidslivet fungerer, og det har man i SAS også, slik jeg har forstått det fra pilotenes side. Nå fikk de dermed gjennomslag for de viktige kravene sine for styringsrett, kollektivavtaler og at piloter som skal gjeninnsettes som mistet jobben sin under pandemien, sier Hans Jørgen Elnæs til Dagsavisen.





