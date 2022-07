Anna (17) fisker hele sommeren: – Det er dritgøy

– Noen må hale opp teina, noen må kjøre båten, noen sortere fisken og noen må stable teinene og hive mat i dem. Vi har tyve teiner vi skal dra opp og hive ut igjen.

Det er med andre ord nok å gjøre for Anna Dorthea Haugland og søstrene hennes, når de er ute med båten Dorthea to til tre ganger om dagen.

Hauglandsøstrene er påmeldt Nærings- og fiskeridepartementets ungdomsfiskeordning, som gir unge mellom 12 og 25 år mulighet til å fiske gjennom sommeren, og omsette fangst for inntil 50.000 kroner.

Ifølge departementet er bare tre prosent av norske fiskere kvinner, men de ser en økning i antall jenter som melder seg på ungdomsfiskeordningen. I år utgjør de 163 av 466 påmeldte.

– Vi jobber strategisk for å øke kvinneandelen i fiskeryrket. Det er derfor ekstra gledelig å se at det er så mange jenter som har meldt seg på ungdomsfisket denne sommeren, sier Kristina Sigurdsdottir Hansen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, i en pressemelding.

Fiskerne fra Austevoll

Ute på Austevoll, der Anna og familien bor, er det muligens litt høyere tetthet av jenter som fisker enn andre steder. Hele 31 jenter på øya er med i ordningen.

– Vi bor på ei øy med rundt 5000 folk. Jeg har en del venninner som driver og fisker, og jeg kjenner vel til alle ungdommene som fisker her ute, sier hun.

Når leppefisken er halt ombord i båten, må teinene fylles med agn og kastes ut igjen. Dette gjør de to ganger om dagen, av og til også tre. (Privat)

Veldig mange driver med fiske der, ifølge Anna. I tillegg til å drive med sommerfiske, jobber hun på oppdrettsanlegget like ved i helgene. Det er også til oppdrettsanlegg hun leverer fangsten hun og søstrene haler opp. Det er nemlig leppefisk de har spesialisert seg på.

– Leppefisk er en liten fisk, typ ti-tyve centimeter. Grunnen til at vi fisker den, er at vi selger den videre til lakseoppdrett. På laksen er det små lus som de sliter med å få av. De lusa kan gjøre at fisken blir syk eller dør. Og leppefisken lever av lus, forteller hun.

Fysisk, men ikke for tungt

En typisk dag i sommerferien til Anna starter med at hun står opp klokken syv om morgenen. Så drar hun og søstrene ned til båthavna og tar ut frosne krabber og reker som skal brukes til agn. Etter det er det å kjøre til første teine. Ofte drar de ut alene, men dersom det er litt dårlig vær, pleier de å ta med seg pappa Haugland også.

Etter å ha kjørt, halt, sortert og stabla, havner leppefisken i vannkaret på båten.

– Den må jo leve til vi leverer. Så teller vi dem, og ser hvilke sorter de er. Til slutt kjører vi til et oppdrettsanlegg, og leverer der. Etter det drar vi hjem og venter et par timer før det er ut igjen. Noen ganger har vi halt tre ganger om dagen, men det har holdt med to nå.

Anna har en onkel som driver med fiske, og da hun hørte om «ungdomskvota», eller statens ungdomsfiskeordning, slang hun seg på. Det er fem år siden nå, og hun stortrives fortsatt. Hun synes også at flere jenter burde begynne å fiske,

– Jeg synes det er dritgøy! Det er fysisk, ja, men det er ikke så tungt at ei jente ikke får det til. Hvis du liker å være på sjøen, og er interessert i det, så absolutt gjør det. Flere jenter burde være med, oppfordrer hun.

Positiv utvikling

– Det er knallbra, rett og slett!

Terje Eriksen er leder for Fiskarlaget Vest. Han synes det er flott at flere jenter, og ungdommer generelt, fisker om sommeren, (Norges Fiskarlag)

Det sier Terje Eriksen, leder for Fiskarlaget Vest, om at det i år er mange jenter påmeldt ordningen.

Han mener at å gi de unge muligheten til å fiske om sommeren er en god ordning for rekruttering, og for å la de prøve seg.

– Å ha sommerjobb som fisker må jo være perfekt. Du kan velge litt selv når du vil dra på sjøen. Dagene det er dårlig vær kan du dra ut og fiske, og på de fine dagene kan du ligge på stranda, humrer han.

Det er få kvinnelige yrkesfiskere i Hordaland og Rogaland, men Eriksen har troen når han ser hvor mange unge som melder seg på. Ekstra viktig er det å få med seg jentene.

– Vi må treffe alle kjønnsgrupper. Vi er fiskere fra hele Norge, da er det for dumt at det ikke er flere kvinner med. Nå ser vi en veldig rekruttering, fiske er et yrke som er in nå.

Og mens ungdommene er ute og lever livet på sjøen, har han et håp for når høsten kommer.

– Vi håper selvsagt at de er med videre òg, og at de også organiserer seg og vil være med i styre og stell!

Ungdomsfiskeordningen

Startet i 2009 som en videreføring av ungdomskvota fra 1995.

Gir ungdom mellom 12 og 25 år rett til å fiske på sommerstid, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen. I dag er kun 20 prosent av norske heltidsfiskere under 30 år.

I 2015 deltok 82 ungdommer. I 2022 er 466 ungdommer påmeldt.

163 av de påmeldte er jenter, 303 er gutter.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

