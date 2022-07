Bienes historie på kjøpesenter-taket

Alexander Heier Du Rietz er birøkteren bak bikubene på taket av Kilden (Liv Ragnhild Heier)





Heier Du Rietz startet som en hobby i 2013, og er i dag en familiebedrift der biene og kunnskapsdeling om bienes viktighet har blitt en livsstil. Alexander har nå birøkter-jobben som en fulltidsjobb, og holder til i Oslo. Nå har han også to bikuber på Kildens tak i Stavanger hvor det summer rundt 50.000 bier.

– Hvordan kom du fram til å produsere honning på taket av Kilden her i Stavanger når du til vanlig holder til i Oslo?

– Heier Du Rietz er har inngått en sentralavtale med Citycon, kjøpesenterkjeden som Kilden er en del av, hvor vi som birøkterfirma har mulighet til å utplassere bikuber på alle Citycons senter rundt omkring i Norge. Alle sentrene må ikke ha bier på taket men der er rett og slett bare senteret internt som ønsker det som et ekstra tiltak til sin grønne profil, forteller birøkter Alexander til RA.





– Vi mennesker trenger plass og bygger ned naturområder til fordel for bygging av byer og industri. Da blir det naturlig at gamle beiteområder blir lavt prioritert og gror dermed igjen. Dette påvirker klimaet og da ønsker eiendomsselskapene å gi noe igjen til naturen. Bier på kjøpesenter-taket er for eksempel en del av Kildens bærekraftsstrategi, forklarer Heier Du Rietz.

Her, på Kilden Kjøpesenters tak, er det satt opp bikuber hvor det skal produseres honning.





Opptatt av bienes velferd og utvikling av miljøet

– I praksis fungerer det slik at honningbien, som er den desidert beste pollinatoren, bestøver blomstene. Ut ifra bestøvningen blir det frukt og bær. Da får vi eksempelvis epler, plommer, bringebær, jordbær og bjørnebær. Biene er viktige for reproduksjon av planter og vekster. Har vi ikke honningbien så blir det for eksempel ikke de veldig fine bringebærene vi ønsker om sommeren, sier Heier Du Rietz til RA.

Produksjonen av den norske honningen Alexander Heier Du Rietz bedriver har gjennomført egenrevisjon hos lokalmat.no, og har med det fått bekreftet at honningproduksjonen er kvalitetssikret. Heier Du Rietz’s honningproduksjon følger med det lover og regler for trygg matproduksjon.

Samtidig som firmaet Heier Du Rietz driver med honningproduksjon som et grønt tiltak på flere næringsbygg rundt om i Norge driver firmaet også mye med rådgivning. De gir for eksempel kunnskap og tips til Kilden, som de har inngått et samarbeid med, om hvordan kjøpesenteret kan bli grønnere og drive med mer bærekraftig utvikling.





Hektisk i sommermånedene

Det er tydelig at birøkter Alexander Heier Du Rietz er travelt opptatt nå som bie-sesongen står på for fullt:

– Når biene våkner på våren rundt april og mai er det hektisk, og enda mer hektisk blir det i sommermånedene når biene drar inn nektar. Da er det innhøsting og slynging av honning, honningen blir satt på glass og deretter levert til kunder, forteller birøkteren som står bak de to bikubene på kjøpesenter-taket på Kilden.









Birøkter Alexander Heier Du Rietz slipper biene løs på taket av Kilden





Bier på taket av Kilden Her summer biene rundt kjøpesenter-taket

Breeam-sertifisering

Kilden, som ligger innenfor Citycon-gruppen, dekkes av et miljøklassifiseringssystem som heter Breeam. Breeam innebærer en standard som eiendomsselskapene eller næringsbyggene skal forholde seg til med tanke på sikker drift av bygget. Her ligger det også et program som angår grønne tiltak, og innebærer hva man kan gjøre for å gi noe tilbake til naturen.

