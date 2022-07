– Plan og bygningseaten må endre seg

– Det reguleres og bygges for lite i Oslo i forhold til behovet. Den erkjennelsen tror jeg de fleste deler, så det interessante spørsmålet er hva kan vi gjøre for å få fortgang, sier James Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Onsdag sist uke tok SVs gruppeleder i bystyret, Ola Wolff Elvevold til orde for å opprette en egen boligbyråd for å samle boligpolitikken i hovedstaden.

Det har Høyre ikke sansen for. Lorentzen mener grepene først og fremst må gjøres på saksbehandlingssiden til Plan og bygningsetaten (PBE).

– Saksbehandlingstiden i Oslo kommune har økt kraftig de senere årene. Det er flere aktører som kan ha skyld i dette; utbygger, etater og/eller politikerne. Alle har nok litt ansvar, men først og fremst ligger problemet hos PBE, sier han.

Vanskelig boligmarked

Mange sliter med å komme inn på boligmarkedet i Oslo, og prisene fortsetter å stige. Ifølge Sykepleierindeksen, som hvert år lanseres av Eiendom Norge, kunne en enslig sykepleier kjøpe 15 prosent av de tilgjengelige boligene i Oslo i 2005. I 2020 var det bare mulig å kjøpe 1,3 prosent av boligene.

Byrådet i Oslo har som et langsiktig mål om at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige boliger. SV-politikeren får imidlertid ikke støtte til ønske om en egen boligbyråd fra samarbeidspartiet Arbeiderpartiet. Varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) sa til Dagsavisen at han likevel ønsker diskusjonen velkommen - men understreker at den ikke må begrenses til et spørsmål om Oslo skal ha en boligbyråd eller ikke.





Høyres James Stove Lorentzen mener en egen boligbyråd er en dårlig idé.

– Bolig er en del av byutviklingen og må ses i sammenheng. Det blir ikke bygget flere boliger selv om vi får en egen byråd. Det vi trenger bedre koordinering mellom de etater som har med byggesaker å gjøre. Ikke å splitte det opp på enda flere, sier han.

Både Abdullah Alsabeehg og Lorentzen mener problemene ligger hos etatene som behandler byggesaker.

– Det er derfor nå helt klart at Plan- og bygningsetaten trenger å endre seg. Over lengre tid har det kommet inn mange bekymringsmeldinger om etatens saksbehandling. Dette førte til at Byutviklingsutvalget kalte inn til en høring høsten 2021. Et arbeid som Byutviklingsutvalget nå følger opp, sier Lorentzen.

Tre raske grep

– Det er helt sikkert forskjellig syn på hva utfordringene er og hva som skal til for å bedre prosessene. Jeg mener at byråden og etatsledelsen kan ta flere grep, tre raske og noen som tar mer tid. For noen år siden vedtok bystyret at alle områdeplaner skulle reguleres av PBE, det var ikke ønskelig med private reguleringer. Det er flere gode grunner til å la private utbyggere ta ansvaret for områdeplaner og det er flere gode kandidater for dette nå, så det er ingen tid å miste, sier han.

I tillegg mener han at etaten skal kjøpe inn ekstern kapasitet fra private konsulentmiljøer for å få unna reguleringssaker raskere.

– Det siste raske grepet er å la utbyggerne selv jobbe med eventuelle alternative planer som PBE ønsker, istedenfor at PBE gjør dette, sier James Stove Lorentzen.

– Det store grepet jeg ser for meg organisatorisk er å gjøre en stor holdningsendring. PBE må se på utbyggerne som sine partnere og innføre et «kundefokus». Det tilsier også at PBE må være kommunens «kundebehandler» og samordne alle kommunale etater så kunden, utbyggeren, får en «dør inn» i kommunen, sier han videre.

Høyre-politikeren forteller om store og små utbyggere som har problemer med å komme i kontakt med etaten, om lange ventetider, manglende svar og ingen vilje til å løse de minste problemer med et kort møte eller samtale.

– Dette byrådet har vært opptatt av å innføre en tillitsreform i Oslo kommune, det bør innføres i byutvikling også. Vi må ha tillit til ansatte, men også vise tillit til utbyggerne, vi trenger en holdningsendring og den må starte på toppen, sier James Stove Lorentzen.

Pilotprosjekter

PBE er forelagt kritikken fra James Stove Lorentzen, som oversendte saken til byrådsavdelingen for byutvikling for kommentarer.

Og i byråd Hanna E. Marcussens (MDG) feriefravær, svarer byrådssekretær Herman Søndenaa (MDG) på kritikken.

Nå skal det iverksettes pilotprosjekter for å teste ut nye måter å jobbe på, som skal bidra til effektivitet i saksbehandlingen, — Herman Søndenaa (MD), byrådssekretær

– Plan- og bygningsetaten har sammen med representanter fra bransjen gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere årsakene til at det tar lang tid å få en reguleringsplan endelig vedtatt. Nå skal det iverksettes pilotprosjekter for å teste ut nye måter å jobbe på, som skal bidra til effektivitet i saksbehandlingen, skriver byrådssekretær Herman Søndenaa i en e-post til Dagsavisen.

Byrådssekretær Herman Søndenaa (MDG) (Sturlason AS Polyfoto/Foto: Sturlason)

– Samtidig skal etaten samarbeide med forslagsstillere og fagkyndige om å tydeliggjøre rolleforståelsen mellom partene. Det finnes også mange gode eksempler på rask og effektiv saksbehandling i etaten. Det skal vi lære av og ta med i det videre arbeidet, sier Søndenaa.

