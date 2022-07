Rekordmange utsetter Lånekassen-regningen: – Vi vet at studenter får dårligere råd

Aldri før har så mange Lånekassen-regninger blitt utsatt. Og siden pandemien brøt ut har antallet utsettelser bare gått opp, viser nye tall fra Lånekassen.

Fra januar til mai i år har tilbakebetalerne utsatt til sammen 580.000 regninger. I samme periode i fjor ble 518.000 regninger utsatt. Tilsvarende tall for 2020 var 497.000 regninger.

– Det å kunne utsette betalingen gir økonomisk handlingsrom for de som betaler på studielånet sitt, sa administrerende direktør i Lånekassen Morten Rosenkvist i en pressemelding.

Samtidig minner han om at det viktig å være klar over at du må betale mer i renter totalt hvis du utsetter betalingen.

Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), mener at tallene viser at koronapandemien har påvirket økonomien til norske studenter.

– Når studenter har mulighet til å lette sin egen økonomi, som vi vet er vanskelig fra før av, har jeg forståelse for det. Tiltaket om å la studentene utsette betalinger uten å bruke kvoten har nok fjernet en ekstra byrde for mange, sier hun.

Leder i Norsk studentorganisasjon Maika Godal Dam. (NSO / Skjalg Bøhmer Vold)

Én av tre har utsatt

Olav Chen i Storebrand tror mange har utsatt nedbetalingen fordi vi har fått lavere kjøpekraft som følge av høy inflasjon og delvis høyere renter. Chen er leder for allokering og globale renter.

– Etter gjenåpning etter omikron vil folk også bruke mer penger på ting man ikke fikk gjort under pandemien, som restaurant, konserter, festivaler og reise, sier han.

Av 750.000 nordmenn som betaler på studielånet sitt, har nesten én av tre søkt om å utsette regningen minst én gang siden mars 2020. Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, mener at det kan være fornuftig å utsette nedbetalingen.

– Mange nyutdannede har ganske trang økonomi, og lån på toppen av dette. For dem som får skikkelig trøbbel med økonomien, kan det å utsette nedbetalingen av studielånet være den eneste måten å få det til å gå rundt, sier han.

Til tross for at flere regninger blir utsatt, har antall purringer gått ned. Andelen som misligholdt studielånet har aldri vært så lav som under pandemien.

– Jeg blir også glad for å se at det aldri har vært så få som har misligholdt lånet som i pandemien. Det viser at man kan stole på studenter når det kommer til penger, sier Maika Godal Dam i NSO.

På spørsmålet om hun tror antallet utsettelser har gått opp fordi studentene har benyttet muligheten til å utsette betalinger, uten at det går utover den originale kvoten, svarer hun:

– Det er vanskelig å si, men vi vet at studenter får dårligere og dårligere råd. Når studiestøtten ikke følger veksten i resten av samfunnet, gir det studentene lavere kjøpekraft og dårligere økonomi.

Det mest gunstige lånet

Når man har studielån hos Lånekassen kan man få slettet renter på lånet, og slippe betaling i en periode hvis man kommer inn en vanskelig økonomisk situasjon for eksempel ved sykdom eller arbeidsledighet.

– Lånekassen har best betingelser med tanke på lettelser, fleksibilitet, utsettelser, mislighold og andre restriksjoner. Du mister ikke huset eller leiligheten om du misligholder eller ikke klarer på betale studielånet, forklarer Olav Chen.

Kunder som betaler på studielånet kan i utgangspunktet utsette regningen 36 ganger, noe som tilsvarer tre år. Som et koronatiltak har man i tillegg kunnet utsette betalinger under pandemien, uten at det går utover kvoten på tre år. Tiltaket gjelder ut dette året.

– Studielånet er det mest gunstige lånet å ha, på grunn av lav rente og mye fleksibilitet. Skal man utsette nedbetaling av lån bør man velge studielån, og i hvert fall ikke utsette nedbetaling av kredittkortgjeld, sier Jorge Jensen.

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. (John Trygve Tollefsen)

Varsler økning

Olav Chen mener vi må forvente at den flytende renta for studielånet minst kan dobles fra dagens nivå.

Lånekassen tilbyr også fastrente som kan bindes i enten tre, fem eller ti år. Får å få fastrente hos Lånekassen må man søke, og det er ikke alle som kan få det. I de fleste banker ligger fastrentene nå på rundt 3,5 prosent. Renta er høyere jo lengre bindingstid man har.

Chen sier at nivået på dagens fastrente er en god indikasjon på hva man kan forvente seg at den flytende renta vil ligge på om noen år.

– Når fastrente for tre, fem og ti år i dag ligger på rundt 3,5 prosent, så er det nivået beste gjetning av hva rentemarkedene mener gjennomsnittsrenta er fremover på en henholdsvis tre, fem og ti års horisont.

Betale litt, eller alt på en gang?

Når man utsetter en betaling hos Lånekassen, vil man måtte betale mer i renter totalt. Man kan da velge å endre nedbetalingsplanen, eller betale ekstra senere, slik at man da henter inn de ekstra renteutgiftene.

For noen studenter er det et spørsmål om å betale ned gradvis, eller betale hele lånet på en gang for å bli kvitt gjelden raskere.

Ifølge Jensen er det siste alternativet ikke et smart valg. I år er strømmen dyr, matvareprisene stiger, og renta på studielånet øker som følge av at Norges Bank økte styringsrenta. Han oppfordrer studentene til å beholde pengene i tilfelle det skulle dukke opp uforutsigbare utgifter.

– Akkurat nå, når alt begynner å bli dyrere, ville jeg rådet deg til å se hvordan prisnivået utvikler seg. Man vet aldri når man havner i unntakstilstand i livet. Det kan være lurt å spare pengene på konto hvis du for eksempel skal kjøpe bil om to år. Det er alltid bedre å spare pengene, i stedet for å måtte ta opp et dyrt billån, sier han.

– Hva sier det om studentenes økonomi i dag at så mange regninger blir utsatt?

– Det er nok et utslag av at det blir dyrere å leve. I 20 år har vi levd i økonomisk oppgang og lave renter. Nå trenger vi en periode til å omstille oss, og mange av oss må justere ned de dyre vanene vi har fått, sier Jensen.

Olav Chen tror disse dyre tider vil påvirke antall utsettelser framover.

– Det vil trolig føre til fortsatt mindre kjøpekraft, spesielt når renta virkelig kommer opp, sier han.

– Er det da best å begynne å nedbetale så fort som mulig, før renta blir høyere?

– Det kommer an på hvor disiplinert man er. Regn på renteutgiftene i forhold til gjelden man har, sett opp et Excel-ark, planlegg når man vil nedbetale gjelden, bruk eller spar penger basert på kjente planer og forbruk, og rentebanen til Norges Bank.

Dette er Lånekassen:

Lånekassen har i alt 1,2 millioner kunder, hvorav 750.000 betaler ned på studielånet sitt.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning var 378 000 kroner i 2021. Det er en økning fra 246.000 kroner i 2011.

Rundt 900 Lånekassen-kunder har over 1 million kroner i gjeld da de startet nedbetalingen i 2021.

De som tar en grad i utlandet, ender i snitt med høyere studiegjeld enn dem som studerer i Norge.

40 prosent av basislånet kan bli omgjort til stipend dersom du består graden du har begynt på.

Du kan velge å søke om bare den delen av lånet som senere kan gjøres om til stipend. Hvis du senere oppfyller vilkårene for omgjøring, blir hele gjelden din slettet.

Det er en grense på hvor mye inntekt og formue du kan ha for å kunne få lån fra Lånekassen. I 2022 er inntektsgrensen 199 591 kroner, og formuesgrensen 454 075 kroner.

Kilde: Lånekassen

