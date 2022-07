MDG vil ID-merke alle familiedyr – regjeringen avventer

Dagsavisen har tidligere skrevet om sprengt kapasitet ved flere av Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesentre i sommer. I tillegg er det stor mangel på fosterhjem for forlatte dyr. Samtidig har Mattilsynet meldt om at de fant flere regelverksbrudd på dyrevelferd i 2021 enn i 2020, selv om de gjennomførte færre tilsyn.

Dyrebeskyttelsen Norge, og flere andre, trekker fram obligatorisk identitetsmerking (ID-merking) av kjæledyr som et viktig tiltak for å bedre dyrevelferden.

Ifølge landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er en ny forskrift om nettopp obligatorisk ID-merking av hund under arbeid hos Mattilsynet. Fristen er 1. september og forslaget skal så ut på høring. Sommeren 2022 starter regjeringen også arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd i Norge, og det er åpnet for å sende inn skriftlige innspill. Den skal etter planen leveres i 2023.

– Det er kjempebra og viktig at det kommer en dyrevelferdsmelding, men for å sikre at velferden til kjæledyra nå, er det noen tiltak vi absolutt ikke trenger en stortingsmelding for å iverksette, sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Ingrid Liland.

Må øke kunnskapsnivået

Miljøpartiet mener, i likhet med Dyrebeskyttelsen Norge, at pålagt ID-merking er et viktig tiltak for å øke dyrevelferden.

– Vi vil innføre obligatorisk ID-merking av alle familiedyr, spesielt for hunder og katter. Vi mener også at vi må ha et eget dyretilsyn. I tillegg må vi faktisk gi mer penger til tilsyn og arbeid mot dårlig dyrevelferd, sier Liland.

Nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. (Nicklas Knudsen / MDG)

Liland mener også det er nødvendig å øke kunnskapsnivået til folk som har eller vurderer å skaffe seg dyr.

– Mye er opp til vanlige folk, da er det viktig at det finnes tilbud som gir kunnskap og støtte. Man burde tenke seg om to ganger før man får seg et dyr, og det vil være enklere å være mer bevisst hvis veterinærtjenesten og frivillige organisasjoner blir sterkere og mer synlige.

Avventer

– ID-merking er en naturlig del av et ansvarlig dyrehold, og obligatorisk ID-merking er ønsket blant flere organisasjoner og fagfolk. Mange hunder og en god del katter er allerede ID-merket på privat initiativ. ID-merking er et krav for blant annet å kunne forsikre dyr, delta i konkurranser og for å kunne reise med dyr utenlands, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp), opplyser at Mattilsynet jobber med en forskrift om pålagt ID-merking av hund. (Kathinka Skott Hansen)

Videre trekker statsråden fram at spørsmålet rundt obligatorisk merking av hund og katt har vært diskutert mange ganger, men har tidligere blitt vurdert som et lite treffsikkert virkemiddel med liten verdi. Spørsmålet vurderes nå på nytt, ifølge Borch.

– I første omgang med utgangspunkt i ID-merking av hund. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet derfor gjennomført en utredning av spørsmålet om det bør innføres krav om at alle hunder i Norge skal merkes med mikrochip og registreres. På grunnlag av konklusjonene i utredningen har departementet bedt Mattilsynet om å utarbeide et forslag til forskrift med krav om elektronisk ID-merking av alle hunder i Norge, sier Borch.

Departementet vil vente til Mattilsynets forslag har vært på høring før de tar en endelig beslutning. Det er derfor også usikkert hvordan regjeringen vil stille seg til ID-merking av andre familiedyr.

– Det er for tidlig å vurdere eller utrede innføring av krav om ID‑merking av katt og eventuelt andre familiedyr i Norge, understreker Borch.

Vil ha strengere straffer

Høyre har tidligere fått dårlige anmeldelser på dyrevelferd fra dyrevernsorganisasjonene. Før stortingsvalget høsten 2021 fikk de terningkast 2 fra Dyrevernalliansen og 5 av 10 fra NOAH. Det er uansett bedre enn Senterpartiet som fikk terningkast 1 og 1 av 10. MDG skårer best på dyrevelferd hos både NOAH og Dyrevernalliansen, med terningkast 6 og 9 av 10. Venstre fikk også 9 av 10.

– Dyrevelferd er veldig viktig for Høyre. Det er noe vi har diskutert mye på de siste landsmøtene våre, og det har gjort at vi har fått en del nye punkter på dyrevern i programmet vårt, sier stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle.

Hun understreker at Høyre og FrP fikk på plass dyrepoliti under sin forrige regjeringsperiode. Høyre har også foreslått strengere straffer for dyremishandling.

Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, mener brudd på dyrevelferdsloven bør straffes hardere. (Høyre)

– Hva tenker dere om ID-merking av alle kjæledyr?

– Jeg tenker at det bør være opp til dyreeierne. Jeg har selv hatt flere hunder, og for meg er det en trygget i at hunden min er ID-merket. Vi har fått dyrepoliti på plass nå og jeg håper at vi kan satse mer på de, så de får mer ressurser. Det tenker jeg er riktig vei å gå.

– Vi vil også ha strengere straffer for dyremishandling slik at folk skjønner at det får konsekvenser. Holdningene til dyr har heldigvis endret seg mye gjennom årene. Hvis man var lei katten eller hunden i gamle dager tok enkelte den bare med bak låven og avlivet den selv. Det er viktig at vi er tydelige på at dyremishandling er straffbart.

I Høyres partiprogram for 2021-24 heter det at de vil øke strafferammen og bøtesatsene for brudd på dyrevelferdsloven. «Dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive», heter det også i programmet.

– Dyrepoliti er jo et samarbeid mellom Mattilsynet, Økokrim og Politiet. Hva tenker dere for eksempel om mer tilsyn?

– Jeg mener som sagt at dyrepolitiet må styrkes. Det begynte jo i ett fylke, så har det blitt utvida til alle fylker, men jeg er litt redd for at det blir en salderingspost i alt det andre politiet skal drive med, avslutter Westgaard-Halle.

